Capturan a dos de la Anti Unión por despojo de vivienda a siete familias

Por el despojo de un inmueble en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fueron detenidos a Miguel “N”, alias “El Bam Bam” y Osvaldo “N”, alias “El Flaco”, presuntos integrantes de “La Anti-Unión”, así lo dio a conocer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX).

En el inmueble habitaban siete familias, las cuales fueron sorprendidas el 3 de julio del año pasado, cuando un grupo de 11 individuos arribó al lugar, cuatro de ellos ingresaron y amenazaron a las personas que estaban en ese momento, a las que obligaron a dejar sus viviendas y solo les permitieron llevarse lo que podían cargar.

A partir de los señalamientos de las víctimas, la Fiscalía de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), con apoyo de la Policía de Investigación (PDI), realizó entrevistas, analizó videograbaciones del C5 y llevó a cabo trabajos de campo para identificar a los posibles responsables. Las indagatorias también aportaron indicios sobre posibles vínculos de los señalados con el mencionado grupo delictivo”, informó la FGJ.

El inmueble fue asegurado un día después, desde esa fecha está bajo custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, se consiguieron las órdenes de aprehensión contra “El Bam Bam” y “El Flaco”, la cual se realizó este 10 de noviembre, ambos fueron ingresados al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde un juez determinará su situación jurídica.

La fiscalía capitalina añadió que, con la implementación de la estrategia contra el despojo, en la Ciudad de México se aseguraron o restituyeron 324 inmuebles, 347 casos están ante un juez y se lograron 135 mediaciones exitosas, todo esto con corte al 31 de octubre de 2026.