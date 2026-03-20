Bautizan en redes a 'Lord Berrinches', así lo grabaron

Un conflicto más de tráfico que inició por estrés y desesperación al volante quedó grabado y ya circula en redes sociales, en las imágenes se ve a un conductor en la zona de Cuajimalpa, justo en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, el conductor ha sido bautizado como “Lord Berrinches”.

Y es que, de acuerdo con la versión de la familia afectada, todo empezó cuando el sujeto quiso meterse en doble fila para brincarse la fila de autos, pero la conductora, es decir la hermana de quien difundió el video, no le dio el paso y eso bastó para que el hombre reaccionara mal, aventara la camioneta y provocara un choque, difundió el hermano de la mujer involucrada en el hecho.

Así se fue en su auto Especial

El conflicto siguió

La mujer decidió no confrontarlo por miedo y mejor siguió su camino, sin embargo, ya para entrar al túnel, el conductor se metió delante de ella y se frenó abruptamente, enseguida se bajó de su vehículo, encaró a la mujer y comenzó a golpear y dañar la camioneta en un arranque de enojo.

El hermano de la víctima contó que no suele exhibir este tipo de cosas en redes, pero decidió hacerlo porque sabe que “a veces las redes hacen milagros”, y buscan identificar al agresor para que responda por los daños.

También dijo que la denuncia ya fue presentada ante el Ministerio Público y lo único que piden es que el responsable dé la cara y pague por lo que hizo.

Hasta ahora el hombre al que llaman “Lord Berrinches” no se ha manifestado en redes para dar su versión de los hechos.

*bb