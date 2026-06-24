Aumentan fraudes en apuestas y plataformas digitales durante Mundial 

Autoridades federales y capitalinas advirtieron sobre un incremento en los intentos de fraude a través de aplicaciones y plataformas digitales de “apuestas deportivas” que ofrecen supuestas ganancias rápidas o beneficios extraordinarios.”

Grupos delictivos han aprovechado el entusiasmo generado por el torneo para crear sitios web falsos, aplicaciones apócrifas y promociones engañosas dirigidas a personas interesadas en realizar apuestas deportivas, comprar boletos, reservar hospedaje o acceder a transmisiones en línea. Esta actividad ha aumentado a medida que avanza el Mundial y crece el interés de los aficionados por participar en apuestas deportivas.

Los ciberdelincuentes la difusión de enlaces a plataformas no reguladas mediante redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos y grupos de mensajería instantánea, alertaron en un comunicado conjunto las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y la de Seguridad Ciudadana capitalina.

En muchos casos, los delincuentes ofrecen bonos de bienvenida excesivos, apuestas gratuitas, resultados “garantizados” o rendimientos fuera de toda lógica con el fin de atraer víctimas, agregaron la SSPC y la SSC-CDMX.

Explicaron que algunas de estas páginas fraudulentas imitan la imagen y el diseño de empresas reconocidas para generar confianza entre los usuarios.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron verificar que las plataformas de apuestas cuenten con autorización legal y mecanismos de seguridad. Cuartoscuro

Una vez que las personas ingresan sus datos personales o bancarios, los ciberdelincuentes pueden obtener acceso a información sensible, comprometer cuentas digitales e incluso realizar cargos no autorizados.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron verificar que las plataformas de apuestas cuenten con autorización legal y mecanismos de seguridad antes de realizar depósitos o compartir información personal.

También exhortaron a “desconfiar de cualquier oferta que prometa ganancias aseguradas o pronósticos infalibles”.

Las autoridades también alertaron sobre grupos en redes sociales y aplicaciones de mensajería que venden supuesta información privilegiada o pronósticos deportivos infalibles, una práctica que suele utilizarse para cometer fraudes.

Medidas de prevención

Entre las principales medidas de prevención destacan evitar ingresar a sitios web mediante enlaces recibidos por mensajes o redes sociales, acceder directamente a las páginas oficiales de las empresas, corroborar que los portales utilicen protocolos seguros identificados con el prefijo “https://” y mantener actualizados los sistemas de protección de los dispositivos.

Asimismo, aconsejaron activar la autenticación de dos factores en cuentas de correo electrónico, aplicaciones financieras y plataformas de apuestas, así como verificar promociones y sorteos únicamente a través de canales oficiales.

Para atender cualquier intento de fraude o fraude, ejecutado en páginas de apuestas, la Policía Cibernética de la Ciudad de México mantiene habilitados sus canales de atención para recibir reportes de sitios, perfiles o aplicaciones sospechosas y brindar orientación a la ciudadanía durante el desarrollo de la justa mundialista.