ASF abre auditoría forense por obras en Línea 2 del Metro

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una auditoría forense al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro para revisar el ejercicio de los recursos destinados a la rehabilitación integral de la Línea 2, esto se suma a otra revisión abierta por la Auditoría Superior de la Ciudad de México.

La investigación que lleva a cabo la ASF abarcará desde la renovación de vías y sistemas eléctricos hasta los trabajos y costos estéticos; entre ellos, los candelabros instalados en las estaciones Hidalgo y Bellas Artes que generaron cuestionamientos por presuntos sobrecostos, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

Rubalcava reveló que los candelabros colocados en la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, tuvieron un valor unitario de 56 mil pesos, en total son cuatro grandes piezas de estilo victoriano los que se colocaron, por los cuales se pagaron 244 mil pesos.

Foto: Especial

Estas luminarias fueron colocadas en la zona de escaleras de acceso a los andenes.

Tras realizar un recorrido y toma de fotos desde los polémicos candelabros, junto a la jefa de Gobierno, Rubalcava Suárez rechazó que estos elementos hayan costado 12 millones de pesos, como se difundió en medios, por lo que anunció que el Metro hará públicas las facturas correspondientes.

El costo no radica en 12 millones de pesos en faroles ni en ciento y tantos millones de pesos en muros verdes. Eso, por supuesto, no es así”.

Además, explicó que los pequeños faroles colocados en los andenes del Metro Hidalgo, tuvieron un precio unitario de tres mil a cuatro mil pesos.

“Se generó polémica por la adquisición de los candelabros de Hidalgo y Bellas Artes, pero ya se resolvió”, señaló al respecto la jefa de Gobierno Clara Brugada, en conferencia de prensa.

Sin embargo, precisó que el tema quedará claro una vez que concluyan las auditorías.

Explicó que cada estación tuvo presupuestos distintos, debido a las condiciones particulares de cada intervención.

Foto: Especial

Como ejemplo, mencionó Bellas Artes, donde además de la restauración arquitectónica se colocó mármol de características especiales, se rehabilitaron instalaciones eléctricas, pisos, plafones, sistemas hidráulicos e impermeabilización.

Tan solo para las estaciones Zócalo y Chabacano, el gobierno de la Ciudad de México destinó 118.5 millones de pesos, fueron dos de las estaciones a las que se destinó el mayor presupuesto para su intervención, la cual estuvo a cargo de la empresa Especialistas en Acabados Profesionales S.A. de C.V.

La auditoría no sólo revisará la actuación del Metro, sino también la de las empresas constructoras y sus proveedores, dijo Rubalcava tras la entrega formal de las estaciones Hidalgo y Bellas Artes, encabezada este martes por la jefa de Gobierno Clara Brugada, a casi un mes del arranque del Mundial, evento en el que las autoridades se habían comprometido a concluir los trabajos.

Son auditorías forenses, van a ir al fondo, inclusive con los proveedores, a preguntar cuánto costó cada una de las cosas que adquirieron las constructoras para poder cotejar los gastos que va a ejercer el Metro”, dijo en entrevista posterior al evento.

Agregó que desconoce quién solicitó la auditoría o qué instancia motivó su realización. Sin embargo, se dijo tranquilo, aseguró que la revisión permitirá despejar las dudas surgidas por las versiones sobre presuntos sobrecostos.

Foto: Especial

Adrián Rubalcava precisó que la revisión por parte de la ASF comenzó la semana pasada, una vez concluidas las obras, y aseguró que el organismo entregará toda la documentación requerida por el órgano fiscalizador.

Más allá de generarnos una molestia, nos da tranquilidad porque va a quedar en evidencia que el Metro no está pagando sobrecostos ni en muros verdes, ni en candelabros, ni en pisos”, remarcó.

Aún no se paga la obra

Asimismo, el funcionario aseveró que, contrario a las versiones difundidas en los últimos días, el Metro todavía no ha realizado el pago de los trabajos ejecutados por las constructoras.

Explicó que las empresas ICA, Alfa, PDC, Apro, Ecotransforma, Indi y González Soto, encargadas de los trabajos, apenas comenzaron a presentar las estimaciones de obra, es decir, el documento con el que solicitan el cobro de los trabajos realizados, éstas aún son revisadas por la supervisión contratada por el organismo.

Toda especulación de que el Metro pagó, que gastó de más o que tuvo sobrecostos, es un poquito incierta porque el Metro todavía no paga a ninguna de las empresas”, afirmó Adrián Rubalcava.

Foto: Especial

Vandalismo retrasa la recepción

El Metro tampoco ha recibido formalmente la totalidad de las obras de rehabilitación de la Línea 2, porque continúan corrigiéndose observaciones detectadas durante la supervisión final, indicó el director del organismo.

Entre ellas, mencionó trabajos menores de pintura, señalización y la reparación de filtraciones, además de actos vandálicos registrados antes de concluir el proceso de entrega-recepción.

Explicó que varios vidrios recién colocados en estaciones y trenes fueron rayados con ácido, lo que impide aceptar formalmente esos trabajos.

Todavía no recibimos la obra y ya encontramos vidrios de estaciones y trenes rayados con ácido. Eso también impacta la auditoría y el pago porque no podemos recibir una obra dañada”, dijo.

La recepción definitiva de los trabajos podría concretarse la próxima semana, siempre y cuando las empresas solventen las observaciones pendientes, concluyó Adrián Rubalcava.