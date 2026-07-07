Caen cuatro integrantes de “Los Malcriados 3AD” en Álvaro Obregón

Cuatro presuntos integrantes de la célula delictiva Los Malcriados 3AD, dedicada presuntamente a la extorsión, cobro de piso y narcomenudeo en la zona poniente de la Ciudad de México, fueron detenidos durante un operativo conjunto de fuerzas federales y capitalinas en la alcaldía Álvaro Obregón.

Entre los capturados se encuentran Osvaldo Aldair “N” y Maximiliano Farid “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como resultado de trabajos de inteligencia para ubicar a personas relacionadas con actividades delictivas en esa demarcación.

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En un comunicado conjunto, las autoridades informaron que los agentes identificaron un vehículo en el que viajaban cuatro hombres, a quienes dieron seguimiento hasta interceptarlos para realizar una inspección preventiva.

Además de los dos hombres requeridos por homicidio, fueron detenidos Joaquín “N”, de 27 años, y Ángel Eduardo “N”.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica Foto: Especial

Durante la revisión, los uniformados les aseguraron 106 dosis de mariguana, un paquete con el mismo enervante, varias dosis de metanfetamina, un arma de fuego, cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se desplazaban.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica en las próximas horas.