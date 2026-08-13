Convocan a un “eslabón humano” contra despojo en CDMX

La artista Adriana González Camarena, nieta del muralista mexicano Jorge González Camarena, a través de redes sociales, convocó a víctimas de despojo a manifestarse en la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México al crear un “eslabón humano”.

En su cuenta de X, González Camarena, aseguró que no solo es la casa del muralista la afectada y que, como su familia, hay miles de víctimas en la capital del país, por lo que decidió convocar esta actividad.

Este viernes se crea un real eslabón humano cercano a las víctimas de despojo en la Benito Juárez. Para poder arropar y asesorar a la víctima, que haya una real debida diligencia procesal en el camino o el aseguramiento y restitución de su hogar, su patrimonio y su historia”, escribió.

Asimismo, hizo un llamado a otras víctimas de despojo a contactarla para “ser arropados” por asesores en la materia.

El predio del muralista fue asegurado el martes pasado tras un operativo de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Sin embargo, el viernes 7 de agosto, la propia artista confirmó que terceros habían ingresado al domicilio, ubicado en la calle Martín Mendalde, en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.