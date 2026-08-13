CDMX invierte 165 mdp para combatir inundaciones en la GAM

El Gobierno de la Ciudad de México invirtió 165.7 millones de pesos en ocho obras destinadas para mitigar y prevenir inundaciones en colonias como San Juan de Aragón y Praderas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, así lo confirmó la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Gobierno de CDMX entrega obras para mitigar inundaciones

Al encabezar un recorrido por estas obras, la mandataria capitalina destacó el trabajo realizado, a un año de las inundaciones que afectaron a más de mil 300 casas de la zona. Sin embargo, mencionó que todavía queda trabajo por hacer. “Se tiene que fortalecer lo que ya no servía en esta zona y por eso había inundaciones”, explicó.

Al respecto el titular de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de Mëxico, José Mario Esparza, detalló que esta inversión se tradujo en la rehabilitación de tres plantas de bombeo, que tendrán la capacidad de desahogar 17 mil litros de agua por segundo. Asimismo, se instalaron 2 mil 10 metros de colectores, se colocaron líneas de presión en la calle Volcán Ceboruco.

Gobierno de CDMX entrega obras para mitigar inundaciones

Además, se informó sobre la puesta en marcha de un georradar para detectar socavones, con el cual se podrá prevenir la presencia de estas oquedades antes de que se generen.

Apoyo a afectados por lluvias

La mandataria capitalina lamentó la afectación de más de mil 300 hogares en agosto de 2025 cuando las fuertes lluvias desencadenaron inundaciones en San Juan de Aragón y la Pradera. En ese sentido, destacó que su administración actuó de inmediato y destinó un total de 15 millones de pesos en apoyos emergentes para los afectados.

Destaca inversión en materia hídrica

Por otro lado, aseguró que, con inversión en infraestructura, su gobierno trabaja en combatir las inundaciones en toda la ciudad. “En toda la ciudad estamos llevando a cabo 318 obras y acciones de drenaje, que ha implicado 3 mil 360 millones de pesos, si sumamos la inversión que tenemos para agua, ya no solo para drenaje, suman más de 7 mil millones de pesos”, subrayó.