Arrolla a Policía de Tránsito que lo infraccionó por usar el cel mientras conducía

Un automovilista fue detenido luego de arrollar y agredir a un agente de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y provocar una persecución que se extendió de la alcaldía Miguel Hidalgo hasta Cuauhtémoc. Ello, tras ser sancionado por utilizar el teléfono celular, mientras conducía.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida José Vasconcelos, en la colonia San Miguel Chapultepec Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde policías de Tránsito detectaron a un conductor que manipulaba un teléfono celular mientras conducía, conducta que está prohibida por el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México.

De acuerdo con la SSC los agentes le marcaron el alto y le informaron que sería sancionado por la infracción, y retiraron una de las placas del vehículo como garantía de pago de la multa, para luego continuar con sus labores.

Sin embargo, minutos después, el conductor, de 52 años de edad, alcanzó a los uniformados e insultó a uno de ellos, además de arrebatar y dañar un dispositivo electrónico HandHeld utilizado para levantar infracciones.

En seguida, el sujeto abordó nuevamente su automóvil y, al intentar huir, arrolló a uno de los agentes, quien cayó al pavimento.

Tras la agresión, policías de Tránsito iniciaron una persecución que concluyó en Paseo de la Reforma y la calle Burdeos, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde el vehículo involucrado chocó contra otro automóvil conducido por un hombre de 64 años.

Paramédicos de Protección Civil atendieron al policía lesionado, quien presentó contusiones en tibia y peroné.

Debido a que las lesiones no eran de gravedad, no fue necesario trasladarlo a un hospital.

En tanto, el presunto agresor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público junto con los vehículos involucrados, instancia que determinará su situación jurídica.

En la Ciudad de México, utilizar el teléfono celular mientras se conduce puede derivar en multas de entre 30 y 35 Unidades de Medida y Actualización (UMA), la reducción de puntos en la licencia de conducir, además de que se restan 3 puntos a la licencia de conducir y 1 punto a la matrícula del vehículo.