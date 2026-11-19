Para la temporada decembrina de 2026, productores rurales de la Ciudad de México cuentan con una oferta superior a los 23 mil árboles de Navidad naturales listos para su comercialización, provenientes de plantaciones forestales ubicadas en las alcaldías Tlalpan, Magdalena Contreras y Milpa Alta.

Durante el corte simbólico realizado en el Centro Piloto de Árboles de Navidad Lomas de Tepemecatl, en Santo Tomás Ajusco, Esther Sandoval Palacios, titular de la oficina de representación estatal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), detalló que esta cifra forma parte de una producción nacional estimada en 200 mil ejemplares distribuidos en 728 hectáreas de 11 entidades del país.

La funcionaria destacó que estas parcelas son cultivadas durante más de ocho años bajo autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y generan beneficios ambientales críticos para la urbe, como la recarga de mantos acuíferos, captura de carbono y protección del suelo.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Laura Flores Rodríguez, en representación de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), informó que a través del programa Altépetl se destinaron 687 mil pesos en apoyo directo a 18 productores de Tlalpan, que abarcaron 39 hectáreas.

Asimismo, anunció la instalación de villas navideñas, alumbrado y expoventas en estos predios para fomentar el ecoturismo.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Autoridades locales y agricultores hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar el consumo de ejemplares artificiales o importados, así como priorizar el comercio local.

Francisco Hernández González, director general de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico de Tlalpan, advirtió sobre el riesgo de abandonar esta actividad agrícola frente a la mancha urbana.

Si no conservamos estos espacios, la ciudad se va a ir quedando sin agua cada año y por ello la ciudadanía es fundamental para que vengan aquí a consumir y a cortar su árbol de Navidad", señaló el funcionario.

También dijo que los ejemplares sintéticos superan los ocho mil o nueve mil pesos, sin aportar servicios ambientales.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

Hay que apoyar al productor mexicano, porque hay mucha gente que todavía es malinchista y se va a comprar un árbol extranjero".

Finalmente, los productores exhortaron a los capitalinos a respaldar el campo local, los puntos de venta oficial y rutas de acceso están disponibles en el portal oficial de la Conafor en este link.