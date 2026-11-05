Aplazan por segunda ocasión juicio contra presunto feminicida de Paola Moreno

Por segunda ocasión fue aplazado el inicio del juicio oral contra Eriberto “N”, acusado del feminicidio de Paola Moreno, joven de 23 años cuyo cuerpo fue localizado en un conducto de aguas residuales de Canal Nacional, en agosto de 2025.

La audiencia estaba programada para este 5 de noviembre; sin embargo, el proceso no pudo comenzar, por lo que la familia de la víctima tendrá que esperar nuevamente para que se desahoguen las pruebas y avance el procedimiento judicial.

El primer aplazamiento ocurrió el pasado 8 de septiembre, cuando el acusado decidió revocar a sus abogados particulares, luego de que estos no se presentaran a la diligencia, por lo que solicitó que se le asignara un defensor de oficio.

En aquella ocasión, los representantes jurídicos de la familia señalaron que tenían preparados los órganos de prueba para iniciar el juicio, pero la decisión del imputado impidió que se desarrollara la audiencia.

Recuerdan bondad de Paola

A más de un año del feminicidio, la hermana de Paola, Liz Moreno, recordó a la joven como una mujer noble, generosa y trabajadora, que tenía numerosos sueños y proyectos por cumplir.

A través de un mensaje, destacó que Paola era una persona reservada, pero con una alegría que la distinguía, además de tener un corazón bondadoso y la costumbre de compartir lo que tenía sin esperar nada a cambio.

Era también una mujer llena de sueños e ilusiones. Tenía muchos planes por cumplir, metas por alcanzar y un mundo de cosas por hacer y descubrir”, expresó.

Liz recordó que su hermana tenía como una de sus principales prioridades a su familia, especialmente a su madre, Alberta, a quien procuraba apoyar y ayudar económicamente.

La joven había dejado sus estudios para trabajar como asistente de dos enfermeras que cuidaban a un adulto mayor, con el propósito de contribuir a los gastos familiares y cubrir parte de los medicamentos que necesitaba su madre, quien padece cáncer.

Como mi hermanita mayor, fue parte de una historia llena de recuerdos, experiencias y momentos que comenzaron desde nuestra infancia. Compartimos años de vida, risas, aprendizajes y experiencias que hoy permanecen guardadas con muchísimo cariño”, compartió.

Eriberto tenía varios perfiles en Facebook

De acuerdo con las investigaciones, Paola conoció a Eriberto “N” mediante redes sociales y acordó encontrarse con él el 2 de agosto de 2025 en la zona de Taxqueña. Esa fue la última ocasión en que su familia tuvo conocimiento de su paradero.

Tres días después, el 5 de agosto, su cuerpo fue localizado en un conducto de aguas residuales, en la intersección de Canal Nacional y Calzada Taxqueña, en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa.

A finales de ese mes, Eriberto “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio. Las indagatorias también señalaron que habría utilizado distintos perfiles de Facebook para contactar a mujeres.

La familia de Paola continúa a la espera de que el proceso judicial avance, para que se determine la responsabilidad del acusado a través de las pruebas presentadas por sus abogados Marco Polo Rodríguez y Leonel Rodríguez.