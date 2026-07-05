El Ángel ya está lleno para ver el México vs Inglaterra; aún hay espacio en la Estela de Luz

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el Ángel de la Independencia ya alcanzó su capacidad máxima para ver el partido México contra Inglaterra de los octavos de final del Mundial.

“Aún hay espacio disponible en la Estela de Luz para seguir disfrutando de la emoción y vivir juntos esta gran jornada”, señaló.

Anuncio del Ángel lleno Foto: Especial

El perímetro del Ángel de la Independencia permanece cerrado y resguardado con vallas por policías capitalinos.

También hay pantallas en el Monumento a la Revolución, Insurgentes, Reforma y Bucareli para vivir el partido con seguridad.

La Diana ya también se llenó

La Diana ya también está llena para ver el partido México contra Inglaterra, informó el Gobierno de la CDMX.

"Sigue las indicaciones del personal y disfruta el partido con seguridad", añadió.