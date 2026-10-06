Anfitriones piden eliminar el límite anual del 50 por ciento al alojamiento temporal en CDMX

La comunidad de anfitriones capitalina solicitó al Gobierno de la Ciudad de México eliminar el límite anual del 50 por ciento a las noches destinadas al alojamiento temporal.

En un comunicado conjunto la Comunidad de Pequeños Anfitriones, Todos Somos Anfitriones, la Red de Mujeres Anfitrionas, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas, la Asociación de Administradores Profesionales de Renta Vacacional y el Frente Unido por la Hospitalidad indicaron que, luego de dos años de que inició la medida, las restricciones los están afectando.

Han transcurrido dos años desde la imposición del límite del 50 por ciento a las noches destinadas al alojamiento temporal, así como de las restricciones adicionales al uso de inmuebles y al número de unidades en el padrón. Estas medidas han tenido un impacto directo en el ejercicio de esta actividad”, indicaron.

Se dijeron dispuestos a continuar diálogo productivo con las autoridades para crear una regulación basada en evidencia.