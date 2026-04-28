CDMX amplía hasta junio descuentos en tenencia y regularización fiscal

El gobierno capitalino amplió hasta el 30 de junio el plazo para acceder al subsidio del cien por ciento en el pago de tenencia vehicular, así como al programa de regularización de adeudos fiscales, en una estrategia con la que busca mantener la recaudación y facilitar el cumplimiento de obligaciones a los contribuyentes.

Hasta ahora, un millón 226 mil automovilistas han aprovechado el beneficio fiscal, lo que ha generado ingresos por tres mil 577 millones de pesos, dijo el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, al hacer el anuncio de la medida.

Vamos a continuar con el cien por ciento de descuento, en el subsidio a Tenencia. Recordemos que este año se extendió para vehículos que no excedan el valor de los 638 mil pesos, con IVA incluido”, señaló.

El beneficio originalmente vencía el 31 de marzo, pero fue prorrogado por tres meses más.

De acuerdo con el funcionario, la medida también ha incentivado la regularización vehicular, ya que el número de altas de unidades con placas provenientes de otras entidades aumentó 15 por ciento.

Foto: Cuartoscuro

Nosotros ya tenemos un millón 226 mil vehículos que han aprovechado el beneficio y de manera muy importante hemos incrementado el número de altas vehiculares en 15 por ciento”, sostuvo.

Continúa licencia permanente

También extienden condonaciones en predial, agua y multas, asimismo se amplía hasta junio el programa de Regularización Fiscal, mediante el cual se ofrecen descuentos y condonaciones en adeudos de predial, agua, multas de tránsito y otros conceptos.

De Botton detalló que cerca de cien mil personas ya se han acogido al esquema.

Llevamos ya casi 100 mil beneficiarios que han regularizado su situación fiscal, lo cual implica una muy buena aceptación de parte de la ciudadanía”, dijo.

Añadió que los trámites más frecuentes están relacionados con multas de tránsito de años anteriores y adeudos en servicios de agua.

En paralelo, el secretario recordó que continúa disponible durante este año la expedición de la licencia permanente para conducir, cuyo costo se mantiene en mil 500 pesos. Hasta el momento, se han registrado alrededor de un millón 959 mil 14 placas pagadas, de las cuales, se han entregado un millón 874 mil.

Foto: Magdalena Montiel | Cuartoscuro

El programa sigue vigente únicamente este año. Entonces, quien tenga todavía pendiente su licencia permanente, está en posibilidad de emitirla”, comentó.

Más de 3 millones han recibido beneficio fiscal

Juan Pablo de Botton dio a conocer que, durante el primer trimestre de 2026, por lo menos 3.1 millones de capitalinos accedieron a alguno de los programas fiscales implementados por la administración local.

Entre ellos destacó el pago anual anticipado del predial, mecanismo que ya utilizaron un millón 408 mil contribuyentes, equivalente al 58 por ciento del padrón.

Estamos hablando de casi seis de cada 10 contribuyentes que ya tienen cubierto el pago anual del predial”, afirmó Juan Pablo de Botton.

Cifra sin precedentes

Además, 159 mil personas de grupos vulnerables obtuvieron descuentos tanto en agua como en predial. El 100 por ciento de descuento en la tenencia vehicular, tiene un millón 226 mil 300 contribuyentes beneficiados.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

En cuanto al Impuesto Sobre Nómina, llevamos 83 mil 920 micro y pequeñas empresas beneficiadas, con algún estímulo del Impuesto Sobre Nómina”, detalló De Botton, durante la presentación del Informe Trimestral de Finanzas Públicas.

En dicho periodo, la Ciudad de México obtuvo ingresos preliminares por 101 mil 677 millones de pesos, cifra que representa un crecimiento anual de 4 por ciento.

Es la primera vez que la capital supera los 100 mil millones de pesos en ingresos durante un primer trimestre, destacó.

El resultado fue impulsado, principalmente, por la recaudación local; el impuesto sobre nóminas creció 17.3 por ciento y el predial seis por ciento.

De Botton atribuyó este desempeño a la confianza de los ciudadanos en el manejo de los recursos públicos y aseguró que la capital mantiene “finanzas sanas y sostenibles”.

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