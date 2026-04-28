CDMX alcanza recaudación récord en 2025 y fortalece inversión pública

Con una recaudación histórica de 334 mil millones de pesos durante 2025, el Gobierno de la Ciudad de México reportó un crecimiento cercano al 9 por ciento respecto al año anterior, resultado que la administración capitalina atribuyó al fortalecimiento de los ingresos locales y a la confianza de los contribuyentes.

Del total recaudado, 151 mil millones de pesos provinieron de ingresos locales, lo que representó un incremento de 21 por ciento frente a 2024, impulsado principalmente por contribuciones como el impuesto predial y el impuesto sobre nómina, precisó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar los resultados de la Cuenta Pública 2025.

“Estamos hablando de una expansión de los ingresos locales de la Ciudad de México”, sostuvo, acompañada del secretario de Administración y Finanzas.

Brugada Molina aseguró que el desempeño financiero confirma la solidez económica de la capital y abre margen para ampliar obras públicas, programas sociales e inversión estratégica.

“Esto significa que los ingresos aumentan porque los ciudadanos están confiando en su gobierno”, afirmó.

Destacó que dicho comportamiento en recaudación ha permitido aumentar el gasto destinado a infraestructura y obras, que alcanzó 59 mil millones de pesos durante 2025, la cifra más alta registrada por la ciudad, con un aumento anual de 18 por ciento.

Subrayó que, si se compara el presupuesto de inversión con el de 2024, el crecimiento acumulado asciende a 55 por ciento.

“La inversión pública es un multiplicador clave de la economía; un factor que acelera el crecimiento y expande la infraestructura necesaria”, dijo.

Para este año, añadió, la inversión en obra pública crecerá 38 por ciento; los recursos dirigidos a proyectos hídricos aumentarán 27 por ciento y el presupuesto para movilidad avanzará 13 por ciento.

Brugada aseguró que el ritmo de ejecución ya muestra resultados. Tan solo en el primer trimestre de 2026, la inversión ejercida pasó de 3 mil millones de pesos en el mismo periodo del año pasado a 12 mil millones.

“La inversión, como siempre hemos dicho, es un puente entre el presente y el futuro. Y esta ciudad es amigable con la inversión”, expresó.

Más recursos para alcaldías

La jefa de Gobierno también destacó el incremento presupuestal para las 16 alcaldías. Entre 2024 y 2026, los recursos transferidos aumentaron 17 por ciento, el mayor ajuste en dos décadas, según afirmó.

Parte de esos fondos se orientarán a infraestructura local, movilidad, agua y seguridad, con una bolsa de mil 850 millones de pesos. “Sumamos este año mil millones de pesos”, dijo por su parte el secretario de Finanzas, Juan Pablo de Botton.

Agregó que, gracias a la reingeniería de la plataforma de Impuesto Sobre Nómina, “se logró un aumento de 18.1 por ciento en la recaudación”, que permitió redirigir estos ingresos a obras, como la campaña de repavimentación, “con una inversión importante para la ciudad, como por ejemplo los equipos hidroneumáticos, los Vactor, así como otros equipos que fueron muy útiles en la época de lluvias y que lo serán también este año”.

En ese sentido, Brugada insistió en que la política fiscal de la ciudad busca traducir la recaudación en beneficios tangibles para la población.

“Cada peso aportado por la gente regresa en obras de infraestructura y programas de bienestar”, afirmó.

Además de programas sociales, la administración mantiene esquemas de apoyos y estímulos fiscales, de los cuales más de tres millones de contribuyentes se han beneficiado en lo que va del año, concluyó la mandataria capitalina en conferencia de prensa.