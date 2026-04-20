Alertan por ofertas laborales falsas; mujeres y jóvenes en mayor riesgo

Tras el caso de Edith Guadalupe en la Ciudad de México, especialistas de la Universidad Iberoamericana advirtieron sobre el aumento de ofertas laborales falsas difundidas en redes sociales y espacios informales, un fenómeno que puede derivar en fraudes, violencia y riesgos graves para quienes buscan empleo, especialmente jóvenes y mujeres.

Académicos y responsables de empleabilidad de la institución coincidieron en que la necesidad económica, los bajos salarios y la escasez de oportunidades formales empujan a muchas personas a aceptar vacantes sin filtros mínimos de seguridad ni verificación previa.

El doctor Víctor Hugo Pérez, académico del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide), señaló que este problema refleja una falla estructural en la vigilancia del mercado laboral mexicano.

No hay mecanismos efectivos que obliguen a verificar que una oferta de trabajo es legítima. Es un terreno prácticamente sin vigilancia”, advirtió.

Explicó que cualquier persona puede publicar una vacante en redes sociales, postes o sitios web sin acreditar identidad, domicilio o condiciones reales del empleo, lo que abre la puerta a esquemas de engaño que aprovechan la urgencia económica de la población.

Añadió que el riesgo aumenta entre las juventudes, quienes suelen incorporarse al mercado laboral con salarios bajos, poca experiencia y limitadas oportunidades formales.

En el caso de las mujeres, dijo, la vulnerabilidad es mayor por las brechas salariales, restricciones de tiempo derivadas de labores de cuidado y la búsqueda de empleos flexibles, muchas veces en condiciones informales.

Además, alertó que muchos fraudes se disfrazan de vacantes relacionadas con cuidado de personas, trabajo doméstico o actividades aparentemente compatibles con responsabilidades familiares.

Las señales de alerta de una vacante falsa

La maestra Vangelis Orduño Duarte, coordinadora del Centro de Empleabilidad de la Ibero, recomendó verificar siempre la existencia de la empresa antes de postularse o acudir a entrevista.

Entre los principales focos rojos enlistó: sueldos demasiado altos para tareas mínimas; correos personales en lugar de cuentas corporativas; contacto exclusivo por WhatsApp desde números informales; no informar quién entrevistará o qué área contrata; solicitar dinero para capacitación, trámites o ingreso; pedir acudir de inmediato sin proceso formal y no solicitar identificación o documentación básica.

¿Qué hacer antes de acudir a una entrevista?

En este contexto los especialistas recomendaron buscar la empresa en internet y redes profesionales; llamar directamente para confirmar domicilio y vacante; compartir ubicación y datos de la cita con familiares o amigos; evitar acudir sola a lugares aislados o poco claros; preguntar nombre, cargo y área de quien entrevista y desconfiar de ofertas “demasiado buenas para ser verdad”.

Urgen regulación y prevención

Víctor Hugo Pérez consideró necesario establecer mecanismos de verificación obligatoria para vacantes y campañas públicas de alfabetización laboral para que la población identifique señales de riesgo.

El reto no es sólo evitar fraudes, sino garantizar que las personas no tengan que elegir entre su seguridad y su necesidad de trabajar”, concluyó.

jcp