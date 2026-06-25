Alerta Amarilla por intensas lluvias amenaza a 10 alcaldías de CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por fuertes lluvias y probable caída de granizo en al menos 10 alcaldías de la capital del país para este jueves 25 de junio.

Llueve más fuerte en GAM

Las alcaldías sumadas en esta alerta meteorológica son:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

GAM

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La dependencia gubernamental detalló a través de sus redes sociales que por intensificación de lluvias fuertes y por granizo para esta tarde y noche, se activó la Alerta.

Lluvia intensa

ALERTA AMARILLA

Cuando la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activa una Alerta Amarilla por lluvias, básicamente avisa que viene lluvia suficientemente fuerte como para provocar algunos problemas en calles, avenidas y zonas bajas, aunque todavía no se considera un escenario grave o de emergencia mayor.

La alerta se activa básicamente cuando se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros, además de posible caída de granizo y rachas de viento.

Alerta Amarilla significa que la ciudad puede empezar a complicarse con encharcamientos, tráfico mucho más lento, árboles o ramas débiles que podrían caer, alcantarillas saturadas y algunas afectaciones en el transporte. También es común que el Metro y vialidades principales se ralenticen cuando la lluvia pega más fuerte en las horas pico.

Recomendaciones

Autoridades recomiendan no tirar basura para evitar que se tapen coladeras, retirar objetos que puedan caer de azoteas o balcones, manejar con mucha precaución porque el pavimento se vuelve resbaloso, apartarse de postes y árboles durante tormentas eléctricas y no intentar cruzar calles inundadas. También aconsejan mantenerse atentos a actualizaciones oficiales porque la alerta puede subir de nivel si la tormenta empeora.

En la escala de alertas de la ciudad, la Amarilla es un nivel preventivo-intermedio. Arriba vienen la Naranja y la Roja, que ya hablan de lluvias mucho más intensas, inundaciones severas o riesgos mayores para la población. Y la más alta de las alertas es la Púrpura.

Ten cuidado ya que tan solo ayer se dio a conocer que un hombre de 29 años perdió la vida tras recibir una descarga eléctrica provocada por la caída de un árbol en calles de la colonia Roma.