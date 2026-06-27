Aplican alcoholímetro a conductores de carros alegóricos en la Marcha del Orgullo CDMX

Como parte del operativo para garantizar que la 48ª edición de la Marcha del Orgullo LGBTTTQI + se desarrolle en un ambiente seguro, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México aplican pruebas de alcoholemia a los conductores de los carros alegóricos que recorrerán este sábado Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo.

Marcha del Orgullo

El secretario de Gobierno, César Cravioto, informó que la medida busca prevenir incidentes durante una de las movilizaciones más numerosas de la capital del país y forma parte de las acciones de coordinación entre distintas dependencias para salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

En la Marcha del Orgullo

La prioridad es que la jornada transcurra sin contratiempos, señaló Cravioto a través de sus redes sociales.

En la Marcha del Orgullo

“¡Seguridad ante todo en la #MarchaDelOrgullo! Como parte de las acciones para garantizar una jornada segura, realizamos pruebas de alcoholemia a los conductores de los carros alegóricos que acompañarán la movilización”, publicó.

El gobierno capitalino mantendrá supervisión permanente del desarrollo de la concentración y del recorrido para asegurar condiciones de orden y seguridad, agregó.

“Supervisamos que todo transcurra en orden y con total seguridad para todas, todos y todes quienes marchan hoy por el reconocimiento de sus plenos derechos”.

Desde las primeras horas de este sábado, personal de distintas dependencias capitalinas desplegó un operativo sobre Paseo de la Reforma, iniciando en la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde comenzaron a concentrarse contingentes, organizaciones civiles y participantes de la Marcha del Orgullo CDMX, considerada una de las más importantes de América Latina.

Las autoridades prevén una amplia asistencia a la movilización, por lo que además del programa Conduce Sin Alcohol para los operadores de los carros alegóricos, se mantiene un dispositivo de vialidad, protección civil, atención prehospitalaria y vigilancia a lo largo del recorrido hasta la Plaza de la Constitución.

Debido a que la Plaza de la Constitución permanece ocupada por el FIFA FanFest, se informó que los asistentes a la 48 edición de la Marcha del Orgullo podrán ingresar al Zócalo capitalino, de forma controlada, por 5 de Mayo, 20 de Noviembre y Pino Suárez