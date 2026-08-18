Denuncian a agente de la PDI por agredir a madre buscadora en Tláhuac

Jaqueline Palmeros, madre buscadora e integrante del colectivo Una Luz En El Camino CDMX, denunció públicamente haber sido víctima de agresión física y verbal, así como de un intento de agresión con arma de fuego, por parte de la agente de la Policía de Investigación (PDI) Edith Gómez Díaz, durante una jornada de búsqueda de campo en el sitio conocido como “La Brecha”, en la alcaldía Tláhuac.

De acuerdo con el testimonio de la activista, el incidente comenzó cuando se acercó de forma pacífica a la funcionaria para ofrecerle apoyo y orientación técnica en las labores de rastreo, tras notar aparente inexperiencia en el personal gubernamental. Según la denuncia, la agente respondió con burlas y una conducta hostil, y posteriormente la agredió físicamente.

La situación escaló cuando, al ser contenida por sus propios compañeros, la agente de la PDI intentó desenfundar su arma de cargo contra la activista. Jaqueline Palmeros calificó como inaceptable que un servidor público intente utilizar fuerza letal contra una civil desarmada.

Al solicitar explicaciones en el lugar, el mando policial a cargo evadió responsabilidad al argumentar que desconocía el nombre de la agente por ser un “elemento de nuevo ingreso”. La activista señaló que este hecho no es aislado, sino que se enmarca en un patrón recurrente de agresiones policiales contra familias y colectivos de búsqueda en la capital y en otros estados del país.

Ante estos hechos, Jaqueline Palmeros solicitó la destitución inmediata y el inicio de acciones penales contra la agente Edith Gómez Díaz, al señalar la falta de preparación y empatía de las autoridades en la materia.

“No exijo una simple sanción o cambio de área, EXIJO LA DESTITUCIÓN INMEDIATA Y ACCIÓN PENAL contra la agente Edith Gómez Díaz. Su reacción violenta y el intento de desenfundar su arma demuestran que es un peligro inminente para la sociedad y que carece de la preparación para pertenecer a esta corporación”, expresó en un comunicado.