Vecinos de las colonias Patera Vallejo y Prado Vallejo, en los límites de la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México y Tlalnepantla, Estado de México, denuncian que un entrenador de perros utiliza a tres pastores belga para amedrentar a personas con las que tiene riñas y hasta atacar a sus mascotas.

Aunque los señalamientos no son nuevos, la tensión escaló esta semana luego de que un perrito de raza chihuahua muriera el lunes por el ataque de uno de estos canes y resurgiera un video en redes de julio donde se le ve al señor, identificado como Rodrigo, amagar con los canes a otro joven.

“Queremos sentirnos protegidos y que los animalitos sean retirados para que tengan un mejor proceso de vida”, dijo la señora Luz, vecina de la zona, tras una reunión vecinal en donde se repartieron volantes de advertencia sobre el sujeto a otros dueños de perros.

Atención a las autoridades, voltéenos a ver. Ahorita fue un perrito. Al rato, puede ser una persona, un niño”, agregó.

El señor Rodrigo, un hombre de más de 50 años, negó dichas acusaciones y amagó con recurrir a instancias legales porque, acusa, ha sido difamado, amenazado y hasta agredido físicamente por las acusaciones que han surgido en redes en días recientes.

Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

La verdad voy a proceder legalmente porque son amenazas.Ya están hasta planeando lincharme porque si ves el ´feis´(Facebook) todos los comentarios dicen, ‘vamos a hacer un grupo y agarrarlo a él solo’. ‘Vamos a llevarles unos pitbulls para que le maten a sus perros’. Ve, quiénes son los salvajes, ¿no?”, reclamó.

Dos incidentes en un año

El caso más reciente ocurrió el lunes, cuando una pastor belga del señor Rodrigo, de más de cinco años, mató a un perro de raza pequeña que se encontraba en el parque donde él usualmente suelta a sus perros para ejercitarlos.

El entrenador de canes admitió que fue un “accidente”, toda vez que no se percató que alguien había dejado a un chihuahua amarrado solo en el parque.

Fue una imprudencia de mi parte no darme cuenta que esta persona dejó al perro, haz de cuenta que está jugando aquí futbol y deja al perro amarrado allá en un poste. Oigo el ladrido del perro, volteo a ver y sí llegó ella y lo atacó porque le despertó el instinto de presa a la perra”, narró.

Aunque trató de hablar con los dueños para “hacerse responsable”, denuncia que un sujeto, presuntamente vecino de la zona, le pidió 10 mil pesos, al negarse, le propinó una paliza.

Me muerde la nariz y me da un golpe en el ojo, a parte me lo pica”, acusa el dueño de los pastores belga.

Pero este no es el primer conflicto con perros en el que se ve involucrado el entrenador.

En julio, David Perdomo, vecino de La Patera, lo señaló de “soltarle” a sus perros para que lo mordieran a él y a su perrita, luego de que tuviera un altercado vehicular con su hijo que escaló a los golpes.

Yo venía paseando a mis perros, cruzando la calle y el hijo me aventó el auto. Primero nos hicimos palabras y un poco de golpes. El papá en la camioneta, con los pastores belga, llegó a Margarita Maza y soltó a los perros. Un perro se fue directamente contra mí, me alcanzó a morder el brazo y los otros dos perros se fueron contra mi perrita”, relató.

El entrenador Rodrigo dijo que no hay evidencia alguna de maltrato hacia los mismos y que sus vecinos lo conocen a él y sus mascotas Foto: Ariel Rodríguez | Excélsior

Él difundió en redes un video donde se ve al sujeto con los tres perros ladrando en un conflicto, pero de la agresión solo pudo mostrar las heridas que todavía se le notan en su brazo, fotos y recibos veterinarios de la atención que requirió su perrita, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

Aunque recurrió al ministerio público de Cuitláhuac, dice que no le tomaron su denuncia porque lo veían más como un caso que podía atender un juez cívico.

Si en su momento las autoridades hubieran hecho caso acerca de lo que todos los vecinos decimos, el señor no tendría a los perros, no hubiera pasado esto”, lamentó.

Cuestionado sobre los demás señalamientos en su contra y las exigencias de vecinos que demandan que le quiten a sus perros, el entrenador Rodrigo dijo que no hay evidencia alguna de maltrato hacia los mismos y que sus vecinos lo conocen a él y sus mascotas.

Aún con la cara visiblemente herida por la pelea del lunes, agregó que teme por la salud de su madre, de 85 años, quien vive con él porque divulgaron su información personal, incluida su dirección.

Excélsior intentó contactar a los dueños del perrito chihuahua que falleció, pero no se obtuvo repuesta. Según el relato del entrenador, la mujer que aparece en un video con su cuerpo sin vida también cargaba a un menor.