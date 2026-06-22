Abuelita muere atropellada por vehículo de transporte escolar cerca de la Basílica

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, adscritos a la alcaldía de Gustavo A. Madero, atendieron el llamado por el número 911 sobre una mujer atropellada en el cruce de Calzada de los Misterios y Eje 5 norte Montevideo.

Al llegar, los policías encontraron a una mujer tirada en la cinta asfáltica adelante de una camioneta de transporte escolar con placas 6-DSD de la Ciudad de México; los uniformados solicitaron una ambulancia para la atención de la mujer.

Minutos más tarde, al llegar los paramédicos informaron que la mujer ya no presentaba signos vitales por lo que la cubrieron con una sábana blanca y dieron parte a la Policía de Investigación y los Servicios Periciales.

El conductor del vehículo que da servicio como transporte escolar quedó en custodia y fue trasladado hacia la coordinación territorial en Gustavo A. Madero donde será presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

El cuerpo de la mujer sexagenaria fue llevado en la unidad móvil forense de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para su identificación, a la coordinación Territorial correspondiente, donde se abrirá la carpeta de investigación.

Después de 3 horas fue reabierta la vialidad en su totalidad de la Calzada de los Misterios al cruce con el eje 5 Norte Montevideo.