Propone Partido Verde frenar basura plástica generada por comercio electrónico en CDMX

El crecimiento acelerado del comercio electrónico ha generado un nuevo desafío ambiental en la Ciudad de México debido a los millones de paquetes que llegan diariamente a los hogares, detonando una acumulación masiva de empaques y plásticos desechables.

Ante este panorama, el Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México encaminada a establecer nuevas reglas que reduzcan de forma drástica dichos residuos desde su origen. La propuesta busca limitar el uso de plásticos de un solo uso en los embalajes de las compras en línea, obligando a las empresas del sector a adoptar materiales reciclables, reutilizables o compostables.

Jesús Sesma Suárez, dirigente del Partido Verde en la capital del país y diputado con licencia, advirtió sobre la urgencia de legislar en la materia para frenar el impacto ecológico. Señaló que una parte importante de los desechos plásticos en la urbe proviene precisamente de estos empaques, cuyo manejo y disposición final representa un gasto millonario para las finanzas de la administración local. Estos recursos públicos, argumentó, podrían reducirse significativamente mediante la implementación formal de esquemas de economía circular aplicados al comercio digital.

“Comprar por internet no debe significar un mayor costo ambiental para la sociedad”, afirmó categóricamente Sesma Suárez, al lamentar que una gran cantidad de estos envoltorios plásticos termine saturando los sistemas de recolección, los rellenos sanitarios o contaminando de manera directa los espacios públicos de las alcaldías.

Con esta regulación, el legislador afirmó que la propuesta busca transformar a fondo los hábitos de consumo y generar una mayor responsabilidad ambiental en el comercio digital, garantizando con ello que la innovación tecnológica y las compras en línea avancen de la mano con la protección del planeta.