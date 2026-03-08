8M | A 10 años, un grito de justicia por la doctora Karla Marisol

Parada bajo la sombra de las vallas metálicas que rodearon la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el rostro de la señora Clara Yáñez era una mezcla de inquebrantable determinación y un profundo dolor. Su voz, firme y cargada de emoción, narró una década de resistencia. Ella no solo estaba para acompañar la marea violeta que busca un futuro más libre e independiente, sino también para ser un testimonio viviente del feminicidio de su hija, la doctora Karla Marisol Valencia Yáñez.

El motivo de mi lucha es principalmente que se acabe la violencia contra nosotros,” compartió la señora Clara. Sin embargo, su motivación más grande, dijo, es la búsqueda de justicia para Karla Marisol, asesinada el 1 de abril de 2016. Este mes de abril se cumplen 10 años de un crimen que truncó su vida. “Todavía no hay justicia. Hemos batallado mucho para que las autoridades puedan investigar y llegar a la verdad primero y después obtener la justicia.”

Clara relató el día que la vida de su hija fue arrebatada. "Iba circulando sobre una calle de la alcaldía Gustavo A. Madero, va circulando en su automóvil y sufrió un disparo con arma de fuego en el tórax dentro de su auto… falleció ahí, ahí perdió la vida." Un crimen que, insistió, “no fue un asalto, fue un feminicidio".

A lo largo de esta década el camino, aseguró, ha sido una agotadora batalla cuesta arriba. "Lo que sí ha sido mucho, muy difícil es desde el principio batallar, luchar, enfrentar a las autoridades, enfrentar a la gente de fuera, enfrentar a la gente que no quiere hablar… y estar presionando, presionando para que las autoridades realizaran su trabajo".

¿Quién era la mujer por la que Clara Yáñez sigue marchando?

Fue doctora, era médico cirujana, partera, trabajaba en la Secretaría de Salud y estaba adscrita a la policía de investigación,” describió su madre con orgullo. Era una mujer "muy comprometida con su trabajo, con la gente," cuya pasión era la medicina. Alegre, carismática y siempre preparándose, Karla también era "muy aguerrida si le hacían algo no se dejaba." Y, como la mejor de las hijas, su mantra era "mami, yo quiero ser, siempre mejor."

Clara Yáñez, parada bajo la sombra de su historia, es el reflejo de miles de madres que salieron este 8 de marzo a alzar la voz por el feminicidio de sus hijas.

Clara Yáñez, madre de la doctora Karla Marisol Valencia Yáñez, durante su participación en la marcha por el 8M Foto: Brenda Salas

jcp