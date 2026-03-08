8M: Las mujeres se abren paso en construcción; rompen barreras

Las mujeres están rompiendo barreras en los sectores de la construcción y la manufactura de materiales, espacios que tradicionalmente se consideraban exclusivos para hombres.

Empresas transnacionales como USG, especialista en sistemas de construcción ligera, reportan un crecimiento exponencial de la participación femenina en sus plantillas técnicas y operativas.

Ariadna Pérez, directora de Recursos Humanos de USG Latam, destacó en entrevista que 43% de su plantilla en el área técnica ya está conformada por arquitectas, ingenieras y especialistas comerciales.

Este dato cobra relevancia al compararse con las cifras de hace apenas cinco años, cuando la participación femenina en dicha área no superaba 20%.

En las plantas manufactureras de la compañía, la presencia de mujeres operadoras y montacarguistas supera 30%, cifra que casi duplica el promedio nacional de 16% registrado por el Inegi para este sector.

Son datos bastante altos, reveladores, porque es un segmento muy complejo, tener a mujeres en la línea operando equipos, donde la mayoría pudiera ser una industria de hombres, tenemos un porcentaje muy interesante de mujeres en estas líneas de producción”, destacó Pérez, quien suma 27 años en la compañía y ha sido testigo de esta transformación en áreas de alta complejidad.

Además, la empresa impulsa esta inclusión mediante sus academias de capacitación, como la ubicada en la colonia Legaria, alcaldía Miguel Hidalgo.

En estos centros, 35% de las personas entrenadas para ser instaladoras de sistemas ligeros, tablaroqueras, son mujeres.

“Abrimos posibilidades y las posibilidades es: ven entrénate, prueba que sí puedes manipular una tabla roca, que sí puedes instalar, eso justamente es abrir posibilidades y oportunidades para romper paradigmas, pero ya en la acción, no en el discurso”, subrayó.

Aunque reconoció que a nivel general en México persiste una brecha salarial importante, aseguró que la compañía mantiene una política de equidad estricta.

*mcam