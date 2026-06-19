Productoras agrícolas de Sinaloa respaldan construcción de planta de fertilizantes en Topolobampo

Mujeres productoras, ejidatarias y trabajadoras agrícolas de Sinaloa emitieron un posicionamiento colectivo en el que manifestaron su total respaldo al proyecto de construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo.

Las agricultoras señalaron que el complejo petroquímico ofrecerá certidumbre económica a una industria que históricamente ha dependido de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales. La disponibilidad local del insumo, explicaron, permitirá optimizar la cadena de suministro y acercar el producto directamente a las parcelas.

Al respecto, Audela Huichez Ríos, productora local de garbanzo, destacó la urgencia de concretar el proyecto: “Ya tienen años con el proyecto de la planta. Trae beneficios porque es algo que estamos necesitando aquí en Sinaloa para el campo, y más cerca para los productores”.

De acuerdo con las proyecciones técnicas del proyecto, la construcción y operación de la planta generará un impacto económico inmediato en la zona norte del estado, beneficiando especialmente a comunidades aledañas como Ohuira.

“Esta planta dará vida al sector y será fuente de empleos para que nuestros bolsillos tengan rendimientos”, afirmó Luciana Pérez López, productora de trigo y sorgo, quien coincidió en que la obra mejorará significativamente los márgenes de ganancia de las familias del campo.

El grupo de productoras coincidió en que el valor más importante de la planta radica en avanzar hacia la soberanía alimentaria del país, rompiendo la dependencia de los fertilizantes extranjeros. Con esta infraestructura, se prevé que más de 4 millones de agricultores a nivel nacional tengan acceso a insumos a tiempo, sin intermediarios y a precios justos.

En ese sentido, Sandra Lorenza López Castro, productora de frijol, enfatizó las ventajas logísticas: “Será de gran beneficio para los productores, ya que tendremos el precio del fertilizante más bajo, será fuente de trabajo y también tendríamos el producto más cerca de nuestras parcelas”.

Finalmente, las representantes del sector agrícola puntualizaron que su voto de confianza hacia el proyecto está ligado a la responsabilidad institucional.