Gobernadora Maru Campos pide investigar nexos criminales

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, advirtió que la soberanía de México se encuentra en riesgo debido a la impunidad con la que, aseguró, el gobierno federal ha tratado a funcionarios y actores políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Durante un mensaje público, expresó su rechazo absoluto a cualquier intervención militar unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano, luego de que en las últimas semanas surgieran declaraciones y debates en torno a posibles acciones contra los cárteles del narcotráfico y al impacto de la seguridad en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

La gobernadora sostuvo que la integridad territorial del país no está sujeta a negociación y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía nacional. Sin embargo, señaló que la discusión que actualmente se desarrolla en Estados Unidos sobre México tiene su origen en la falta de acciones del gobierno federal contra personas presuntamente vinculadas con organizaciones criminales.

Afirmó que la verdadera defensa de la patria no consiste en discursos políticos, sino en la aplicación de la ley y el fortalecimiento del Estado de derecho. En ese sentido, acusó a las autoridades federales de proteger a personajes señalados por la justicia y de permitir la permanencia de vínculos entre la política y el crimen organizado.

Asimismo, criticó que las instituciones encargadas de procurar justicia actúen contra quienes combaten la delincuencia, mientras, dijo, no proceden contra quienes enfrentan acusaciones relacionadas con el narcotráfico.

La mandataria pidió al gobierno federal no recurrir a discursos nacionalistas para desviar la atención de los problemas de seguridad y sostuvo que la principal amenaza para la soberanía del país es la impunidad. “La patria se defiende haciendo cumplir la ley”, expresó.

También advirtió que una eventual pérdida del TMEC o una posible incursión extranjera en territorio mexicano tendría consecuencias graves para la economía nacional, los empleos y el bienestar de millones de familias, por lo que responsabilizó al gobierno de Morena y a la llamada Cuarta Transformación de cualquier escenario de esa naturaleza.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a exigir transparencia, justicia y el esclarecimiento de los casos relacionados con presuntos nexos entre actores políticos y el crimen organizado. Señaló que el desarrollo, la seguridad y la libertad de las familias mexicanas dependen de que las autoridades actúen conforme a la ley y sin distinciones partidistas.

La mandataria estatal concluyó su mensaje afirmando que la defensa de México debe estar por encima de cualquier interés político o partidista.