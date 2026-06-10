Broxel y Google Cloud reúnen a líderes empresariales para impulsar innovación en LATAM

La tercera edición del Broxel & Google Cloud Invitational 2026 reunió a 170 líderes empresariales, directivos y tomadores de decisiones en el Club de Golf Chapultepec, en una jornada que combinó deporte, networking y diálogo estratégico sobre el futuro de la transformación digital en México y América Latina.

El encuentro se ha consolidado como uno de los espacios de networking de alta dirección más relevantes para el ecosistema financiero y tecnológico de la región. Más allá de la competencia, el evento deportivo funcionó como una plataforma para intercambiar ideas, fortalecer alianzas y explorar nuevas oportunidades de negocio.

Entre los participantes destacaron Gustavo Gutiérrez Galindo, CEO y fundador de Broxel, Julio Velázquez, General Manager de Google Cloud México, Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y Gonzalo Tercero, Vicepresidente de Productos e Innovación de Visa, quienes compartieron perspectivas sobre el desarrollo de la infraestructura financiera, la innovación tecnológica y el papel de la nube en la evolución de los negocios.

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Durante el encuentro se destacó la colaboración entre Broxel y Google Cloud, una alianza que ha permitido combinar capacidades de tecnología financiera especializada con infraestructura de nube para desarrollar soluciones orientadas a operaciones de alto volumen, optimización de procesos y aceleración de la innovación dentro del ecosistema financiero regional.

Gustavo Gutiérrez Galindo señaló que el torneo se ha convertido en un espacio para conectar a los líderes que impulsan la economía digital de América Latina. “Estamos convencidos de que la colaboración entre empresas, tecnología y talento es el camino para impulsar soluciones financieras más seguras, eficientes y escalables que respondan a las necesidades del mercado actual y futuro”, afirmó.

Por su parte, Julio Velázquez destacó que el Invitational representa una oportunidad para intercambiar ideas y acelerar la innovación a partir de la combinación entre la tecnología financiera de Broxel y las capacidades de Google Cloud. “Tener estos espacios de diálogo permitirá que más organizaciones puedan llevar su transformación digital a nuevos niveles”.

Como parte de las actividades, se realizó una ceremonia de premiación para reconocer el desempeño de los participantes, en un cierre marcado por la colaboración, el intercambio de experiencias y la generación de vínculos entre representantes de distintos sectores empresariales.

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La edición 2026 también marca el inicio de una agenda más amplia de colaboración entre ambas compañías. En los próximos meses, Broxel y Google Cloud continuarán desarrollando iniciativas enfocadas en generar espacios de diálogo, networking y conocimiento, con el objetivo de conectar a líderes empresariales, expertos en tecnología y tomadores de decisiones para impulsar el crecimiento, la competitividad y la evolución digital de la región.