Amazon anunció la llegada a México de Ring Sensors, una serie de dispositivos inteligentes que alertan en el teléfono, si abren la puerta de tu casa cuando no estás, o notifica fugas de agua, entre otras cosas.

Este ecosistema tiene una gran ventaja, pues promete mantener los dispositivos conectados incluso cuando falla la red Wi-Fi, ofreciendo mayor estabilidad, alcance y protección.

La plataforma Sidewalk, lanzada por Amazon en Estados Unidos y ahora expandida hacia México, introduce un nuevo modelo de conectividad: una red de bajo consumo y largo alcance, que funciona mediante dispositivos comunitarios que actúan como nodos para extender la señal.

Esto significa que sensores, cámaras, detectores y aparatos del internet de las cosas (IoT) pueden seguir comunicándose sin interrupciones.

Los Ring Sensors detectan movimiento en la sala de la casa, monitorea los cambios de temperatura y humedad en lugares clave de la casa, verifica la calidad del aire cuando no hay nadie en casa y controla la iluminación de cada habitación

Amazon Sidewalk se lanzará en México el 26 de febrero.

Los Ring Sensors crean tres capas para las casas: seguridad, protección y control.

Ring Sensors: Amazon trae a México dispositivos que alertan si abren tu casa o tienes fuga de agua Amazon

¿Cómo funciona la capa de seguridad de los Ring Sensors?

Se instala en puntos de entrada como habitaciones clave y espacios exteriores.

Sensores en puertas y ventanas. Alerta cuando se abren puertas y ventanas.

Detectores de movimiento. Monitorea habitaciones completas, con configuraciones para mascotas en casa.

Sensores de rotura de vidrio. Mediante IA identifica el sonido de vidrios rotos.

Sensor de puerta exterior. Protege portones, cobertizos y cocheras.

¿Cómo funciona la capa de protección de los Ring Sensors?

La capa de protección tiene la función de anticipar riesgos y monitora problemas potenciales, antes de que se conviertan en una situación de costo elevado.

Detector de humo y CO. Envía alertas en tiempo real mediante la integración de alertas existentes.

Sensores de inundación y congelamiento. Detecta fugas o bajas temperaturas con anticipación.

Sensores de temperatura y humedad. Revisa las condiciones en sótanos, áticos y otros espacios.

Monitor de la calidad del aire. Brinda información importante sobre CO, partículas y gases.

Monitor de bomba de sumidero. Informa sobre los niveles de agua en aumento y ayuda a prevenir inundaciones

Ring Sensors: Amazon trae a México dispositivos que alertan si abren tu casa o tienes fuga de agua Amazon

¿Cómo funciona la capa de control de los Ring Sensors?

Esta capa de control permite administrar rutinas diarias con comodidad y desde cualquier lugar.

Enchufe Inteligente

Interruptor de Luz Individual

Control Inteligente de Ventilador

Control Remoto de Luz Inteligente

¿Qué es Amazon Sidewalk y cómo funciona?

Amazon Sidewalk es una red inalámbrica de apoyo que complementa al Wi-Fi doméstico. En lugar de depender de un solo router, Sidewalk utiliza dispositivos compatibles —como equipos Echo o cámaras Ring— que se conectan entre sí y crean una red expandida y estable.

Esta tecnología tiene tres ventajas principales:

Conectividad continua. Incluso si el hogar pierde conexión Wi-Fi, los dispositivos pueden seguir comunicándose y enviando alertas.

Mayor alcance. La red Sidewalk puede cubrir áreas cercanas fuera del radio del router tradicional, útil para patios, cocheras, jardines o zonas donde la señal convencional no llega bien.

Bajo consumo. Está diseñada para sensores pequeños que requieren poca energía, lo que permite un funcionamiento prolongado sin grandes baterías.

Según Amazon, la red es completamente cifrada y mantiene protocolos estrictos de privacidad para evitar intrusiones.

La idea es que los dispositivos Sidewalk Bridge que ya se tengan, o que se puedan agregar, se conectarán directamente a la red de Amazon Sidewalk. Conforme aumenten el número de dispositivos, la red se volverá más fuerte y con mayor alcance.

De acuerdo con Amazon, el Sidewalk mantiene la información privada y segura, mediante múltiples capas de encriptación y claves únicas. Esto no permite a cualquiera acceder, ni el mismo Amazon.

Ring Sensors: Amazon trae a México dispositivos que alertan si abren tu casa o tienes fuga de agua Amazon

¿Cómo se configuran los Ring Sensors?

Los dispositivos Ring Sensors están listos para usar el Amazon Sidewalk, sólo si está disponible en el vecindario donde fueron instalados, o con un dispositivo Sidewalk Bridge, como el Smart Lighting Bridge o la bocina Echo.

Mediante un código QR que se escanea , permite a los dispositivos conectarse a la app Ring y a la red de Amazon Sidewalk.

Desde la app Ring, es que se pueden controlar todos los sensores y monitorear el hogar. Esto permite recibir alertas en tiempo real y tomar acciones desde cualquier lugar.

Jbf