Preventa de GTA 6: cuándo inicia, hora y cómo reservar el videojuego

GTA 6 ya tiene todo listo para el arranque de su preventa y Rockstar Games finalmente reveló cuándo podrán los jugadores apartar una copia del esperado videojuego. La compañía confirmó la fecha, el horario y algunos detalles adicionales sobre las versiones que estarán disponibles para PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Después de meses de especulación entre la comunidad gamer, la desarrolladora informó que las reservas comenzarán este 25 de junio. A partir de ese momento, los usuarios podrán acceder a las tiendas digitales de sus consolas para asegurar su copia antes del lanzamiento oficial.

Captura de pantalla

¿A qué hora inicia la preventa de GTA 6?

Según lo anunciado por Rockstar Games, la preventa estará disponible desde las 00:00 horas del horario local de cada región. Esto significa que los jugadores en México podrán realizar su reserva desde la medianoche del 25 de junio directamente en las plataformas digitales de PlayStation y Xbox.

La estrategia permitirá que cada país tenga acceso a las reservas al comenzar el día, convirtiendo el inicio de la preventa en un evento global para millones de seguidores de la franquicia.

Captura de pantalla

¿Qué versiones de GTA 6 estarán disponibles?

Junto con el anuncio del inicio de las reservas, Rockstar confirmó que GTA 6 contará con dos ediciones: Standard Edition y Ultimate Edition.

Mientras la edición estándar incluirá únicamente el juego base, la Ultimate Edition ofrecerá contenido adicional para la aventura protagonizada por Jason y Lucía, incluyendo vehículos, armas, establecimientos, cosméticos y diversos extras exclusivos.

Captura de pantalla

Por otro lado, quienes realicen su reserva antes del 20 de noviembre recibirán el Vintage Vice City Pack, un paquete especial inspirado en la estética clásica de Vice City y los años 80.

¿Cuándo podrá descargarse GTA 6?

Además de reservarlo, los jugadores tendrán la oportunidad de descargar el juego con anticipación. Rockstar señaló que la precarga comenzará el 12 de noviembre de 2026.

De esta manera, los usuarios podrán tener todo listo antes del estreno mundial programado para el 19 de noviembre, fecha en la que GTA 6 llegará oficialmente a PS5 y Xbox Series X|S.

Instagram

Aunque todavía no existe una cifra oficial sobre el espacio que ocupará el videojuego, diversos reportes señalan que podría superar los 100 GB de almacenamiento, por lo que se recomienda preparar espacio suficiente en la consola.

¿Cuánto costará GTA 6?

A la espera de que las tiendas digitales muestren los precios definitivos para México, las cifras anunciadas hasta ahora ubican la edición estándar en 79.99 dólares, lo que equivale aproximadamente a mil 520 pesos mexicanos. Por su parte, la Ultimate Edition tendría un costo de 99.99 dólares, es decir, alrededor de mil 900 pesos mexicanos.

Sin embargo, el precio final podría ser mayor debido a impuestos y ajustes que realicen las plataformas de PlayStation y Xbox para el mercado mexicano.

Rockstar también adelantó que las copias físicas incluirán un código de descarga dentro de la caja, una decisión que apunta a facilitar que todos los jugadores puedan acceder al título al mismo tiempo durante su lanzamiento mundial.