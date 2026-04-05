Pascua 2026: Google dedica un doodle al último día de Semana Santa

La Pascua marca una de las fechas más importantes del calendario cristiano y este año también se hace visible en el entorno digital gracias a Google. El buscador decidió destacar esta celebración con un doodle especial, una ilustración que modifica su logotipo habitual para recordar eventos relevantes a nivel mundial.

Desde la página principal de Google, los usuarios pueden observar un diseño distinto al tradicional. En esta ocasión, el logotipo adopta una apariencia inspirada en huevos de chocolate, un símbolo muy asociado a esta festividad.

Domingo de Pascua canva

Google y su tradición de los doodles

A lo largo de los años, Google ha utilizado sus doodles como una forma de conmemorar fechas importantes, reconocer figuras destacadas o resaltar acontecimientos que han tenido impacto global. Estas intervenciones no son improvisadas, sino que forman parte de un proceso creativo organizado.

Cada ilustración que aparece en la portada del buscador es desarrollada por un equipo especializado. En el caso de la Pascua, el diseño incorpora elementos que representan tanto el aspecto festivo como el simbolismo de renovación y unión familiar que caracteriza esta fecha.

Captura de pantalla

Uno de los aspectos más relevantes del proceso es la gran cantidad de propuestas que recibe el equipo creativo. Se estima que llegan cerca de 7,000 ideas cada año, enviadas tanto por empleados como por usuarios.

La selección no depende únicamente del equipo central. También participan representantes de distintas regiones del mundo, quienes ayudan a identificar qué celebraciones son más significativas en cada país.

El significado del domingo de Pascua

Más allá de su representación visual en plataformas digitales, la Pascua tiene un significado religioso. Esta fecha conmemora la resurrección de Jesús, un hecho central en la fe cristiana que simboliza el paso de la muerte a la vida eterna.

Domingo de Pascua canva

El Evangelio de San Juan relata que, al tercer día después de la muerte de Jesús, María Magdalena acudió al sepulcro y encontró que la piedra que cubría la entrada había sido removida. Al notar esto, buscó a Pedro y a Juan, quienes confirmaron que el cuerpo ya no se encontraba allí.

Posteriormente, el relato describe cómo María Magdalena permaneció en el lugar y fue testigo de la aparición de Jesús, quien le encomendó anunciar a los demás que había resucitado.

Más adelante, Jesús se presentó ante sus discípulos y les mostró las marcas de sus heridas como prueba de su identidad. En ese contexto, se produce una de las frases más conocidas del Evangelio cuando se dirige a Tomás: “¿Por qué me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto”.

¿Qué día se celebra el Domingo de Pascua?

El Evangelio según San Juan también describe el momento previo a la ascensión de Jesús:

“Lo llevó hasta cerca de Betania, y levantando sus manos, les bendijo, y mientras los bendecía, se alejaba de ellos y era llevado al cielo”.

Este hecho se complementa con la promesa de su regreso, recogida en los Hechos de los Apóstoles.

“Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo”.

En la actualidad, la Pascua combina elementos religiosos con costumbres populares que varían según la región. Actividades como la decoración de huevos en tonos pastel o el intercambio de dulces forman parte de una tradición familiar que sigue vigente en muchos países.

PJG