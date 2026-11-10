Palo Alto Collaboration Company ofrece a América Latina acceso prioritario a Pana IA

Palo Alto Collaboration Company anunció hoy que dará a América Latina acceso prioritario a Pana, una IA personal que se encarga de tareas cotidianas y crea las herramientas que se necesitan cuando aún no existen. Las personas en América Latina que se registren en https://www.heypana.ai/?ref=latam tendrán prioridad para recibir una invitación a medida que se abra el acceso a la beta. Poco después de que se abriera la lista de espera, Pana fue elegido como el producto número uno en BetaList.

Los agentes personales de IA están ganando terreno rápidamente, con productos como Muse de Meta, Grok Bot de xAI, ChatGPT Dots de OpenAI y Claude Duet de Anthropic. América Latina suele estar entre las últimas regiones en recibir este tipo de tecnología, y algunos de estos agentes todavía no están disponibles en la región. Pana dará prioridad a América Latina.

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"Dos de nuestros tres cofundadores somos latinoamericanos y estamos desarrollando Pana en San Francisco. Además, la mayoría de nuestro equipo es de América Latina", dijo Camila Vargas, cofundadora y directora de Producto (CPO) de Palo Alto Collaboration Company. "La región suele ser la última en recibir nuevas tecnologías. Con Pana queremos que sea la primera. A los pocos días de abrir la lista de espera, Pana fue elegido como el producto número uno en BetaList, y queremos que América Latina esté al frente de esa fila".

Eduardo de Brida Alves, cofundador de Teller, una startup que desarrolla un agente para automatizar la gestión de las finanzas personales en América Latina, es uno de los primeros usuarios de Pana. Hincha incondicional del Vasco da Gama, le pidió a Pana que creara una app para seguir al club, con partidos, resultados, tabla de posiciones, noticias, jugadas destacadas y un ídolo del club cada día.

"No me imagino un futuro en el que los agentes personales se limiten a conversar. Y justamente por eso estoy obsesionado con Pana", dijo de Brida Alves. "Mi apuesta es que Pana será uno de los productos de consumo que definan la próxima década".

Teller está desarrollando su agente financiero para integrarlo con agentes personales. Según de Brida Alves, Pana es actualmente la mejor opción para usarlo gracias a las interfaces que genera. Quienes usan Teller en Pana pueden consultar todas sus cuentas bancarias en un solo lugar, ver sus gastos clasificados automáticamente y saber cuándo podrían alcanzar su meta de ahorro. La integración apunta a una nueva experiencia bancaria en la que un agente presta el servicio a través de otro.

Muchos de los primeros usuarios utilizan Pana directamente desde WhatsApp. Una pareja reparte los gastos del hogar por ahí, y el Pana de cada persona mantiene sincronizado el registro compartido. Otros usan Pana para saber a quién le deben una respuesta, mantenerse en contacto con su familia, gestionar clientes potenciales y planificar contenido sin salir del chat.

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• Herramientas que se pueden seguir usando. Los primeros usuarios le han pedido a Pana que cree un registro de comidas a partir de fotos, una herramienta para buscar departamento en pareja, un plan de natación con temporizador de intervalos y un registro de los hitos del bebé. Cada herramienta se convierte en una app que pueden volver a abrir y pedirle a Pana que adapte cuando lo necesiten.

• Herramientas que se pueden compartir. Es posible compartir una herramienta con un amigo, y su Pana puede instalarla con un toque.

• Panas que trabajan juntos. Pana puede coordinarse directamente con el de un colega o amigo y pedir aprobación antes de realizar acciones importantes.

• Tareas del día a día. Pana prepara fichas informativas antes de las reuniones, convierte notas de voz de tres minutos en borradores de presentaciones y ayuda a revisar contratos y proponer cambios en el texto.

• Control del acceso. Se elige a qué cuentas puede acceder Pana, es posible revocar ese acceso en cualquier momento y aprobar las acciones importantes antes de que se realicen. También se pueden exportar o borrar los datos cuando se quiera.

Para ver lo que los primeros usuarios han creado con Pana, acceder a https://www.heypana.ai/?ref=latam

Acerca de Palo Alto Collaboration Company

Palo Alto Collaboration Company desarrolla Paco y Pana. La empresa fue cofundada por Jeremy Topp, CEO; Adolfo Valdivieso, CTO peruano; y Camila Vargas, CPO colombiana. Paco es un equipo de producto que opera software para empresas. Pana es una IA personal que se encarga de tareas cotidianas y crea herramientas que siguen siendo de cada uno.

Más información en https://www.paloaltocollaboration.com