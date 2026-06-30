BYD, el más fuerte de México

Con una estrategia que combina innovación, nuevos lanzamientos y soluciones financieras, BYD fortalece su crecimiento en México y busca acelerar la adopción de vehículos híbridos y eléctricos en el país. La firma anunció una nueva etapa de su colaboración con Grupo Financiero Banorte, la cual permitirá acercar vehículos a un mayor número de consumidores mediante soluciones de crédito, seguros y atención especializada.

Como parte del acuerdo, Banorte también se convierte en uno de sus aliados más importantes de DENZA, la marca premium de BYD, ampliando la oferta para clientes interesados en vehículos de alta gama con esquemas preferenciales de financiamiento.

La colaboración representa un paso más en la estrategia de crecimiento de la compañía, con lo que busca acelerar la adopción de vehículos de nuevas energías en México al reducir una de las principales barreras de entrada para los consumidores: el acceso al crédito.

Respaldo Financiero

Para BYD, el fortalecimiento de esta alianza llega en un momento clave. La empresa se ha consolidado como el principal referente del mercado de vehículos eléctricos e híbridos enchufables en México, de acuerdo con su director general, Jorge Vallejo, concentra cerca del 80% de las ventas en su segmento, con este acuerdo busca facilitar el acceso a estas tecnologías mediante soluciones integrales de financiamiento.

DENZA y BYD avanzan con una estrategia enfocada en nuevos consumidores.

El directivo explicó que la colaboración con Banorte no se limita al otorgamiento de un crédito, sino que incorpora seguros, atención especializada y un acompañamiento posterior a la compra que busca ofrecer mayor certeza a quienes deciden cambiar a un vehículo híbrido o eléctrico.

“Estamos desarrollando un ecosistema completo. Hoy tenemos tecnología, financiamiento competitivo, seguros especializados y una red de distribuidores en constante crecimiento. Todo ello permite que el consumidor se sienta acompañado desde la compra hasta el servicio postventa”, señaló.

Con esta nueva etapa, los clientes de BYD podrán acceder a soluciones financieras diseñadas específicamente para este segmento, con tasas desde 7.88%, procesos ágiles y productos adaptados a diferentes perfiles.

La estrategia responde al crecimiento que ha registrado el mercado mexicano de vehículos electrificados, donde el financiamiento comienza a desempeñar un papel cada vez más importante para ampliar el acceso a este tipo de tecnologías.

Nuevos horizontes

La alianza también fortalece la estrategia de crecimiento de DENZA, la marca premium de BYD, que tendrá a Banorte como uno de sus aliados financieros más importantes en México.

La incorporación de esquemas preferenciales de crédito permitirá ampliar el alcance de una marca enfocada en vehículos eléctricos de lujo, donde la combinación de innovación, diseño y tecnología se complementará con soluciones financieras especializadas.

Además, la compañía mantiene su apuesta por la innovación tecnológica. Jorge Vallejo adelantó que BYD prepara el lanzamiento de nuevos modelos con autonomías superiores a los 1,600 kilómetros combinados, además de nuevas alianzas para facilitar la instalación de cargadores en todo el país.

El objetivo, explicó, es que el cliente encuentre una solución integral que incluya vehículo, financiamiento, infraestructura y servicio postventa.

“Tenemos la tecnología, tenemos el financiamiento y seguiremos construyendo alianzas para que cada vez más mexicanos puedan dar el paso hacia un vehículo de nuevas energías”, sostuvo.

La nueva etapa de colaboración con Banorte forma parte de esa estrategia. Más que impulsar la venta de vehículos, BYD busca consolidar un ecosistema que facilite la transición hacia formas de movilidad más eficientes y contribuya al crecimiento de un mercado que mantiene un ritmo sostenido de expansión en México.