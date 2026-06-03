A unos días del torneo, crea la camiseta de tu propio equipo con ayuda de ChatGPT

La cuenta regresiva ya comenzó. Faltan apenas ocho días para que arranque el torneo mundialista y la fiebre futbolera empieza a sentirse en todas partes: conversaciones de oficina que terminan en debates sobre alineaciones, grupos de amigos organizando quinielas y aficionados desempolvando sus camisetas favoritas para apoyar a su selección.

Pero mientras llega el silbatazo inicial, existe una forma diferente y muy divertida de entrar en ambiente: diseñar tu propio equipo de futbol y crear una camiseta totalmente personalizada con ayuda de ChatGPT.

La inteligencia artificial desarrollada por OpenAI puede convertirse en una especie de diseñador deportivo virtual capaz de imaginar cómo sería el uniforme de un club inspirado en tu personalidad, tus gustos y hasta en tu historia de vida.

¿Tu color favorito es el naranja? ¿Te apasionan los autos deportivos, la música de vinilo, la tecnología o los viajes? Todo puede convertirse en parte de la identidad visual de un equipo ficticio creado especialmente para ti.

Lo más interesante es que la experiencia va mucho más allá de elegir colores para una camiseta. ChatGPT puede desarrollar un club completo: nombre del equipo basado en tu apellido, escudo, lema, símbolos representativos, estilo de juego e incluso la historia detrás de la institución, como si se tratara de una franquicia profesional lista para competir en la máxima categoría.

La dinámica se ha convertido en una actividad ideal para compartir en redes sociales durante los días previos al Mundial, ya que cada resultado es único y refleja aspectos personales de quien realiza la consulta.

Para probarlo, basta con copiar el siguiente mensaje y personalizarlo con tu información:

Prompt:

"Crea una camiseta de fútbol exclusiva basada en mi personalidad y estilo de vida. Usa lo que sabes sobre mí para crear un club ficticio completo, con escudo, colores, identidad visual y detalles simbólicos que representen mi esencia. Considera mi apellido para el nombre del equipo [insertar aquí] y mi color favorito [insertar aquí] para transformar esto en un uniforme de fútbol profesional, sofisticado y auténtico".

El resultado puede sorprenderte: desde equipos con estética futurista hasta clubes inspirados en tradiciones familiares, profesiones, aficiones o rasgos de personalidad que terminan plasmados en un uniforme digno de una presentación mundialista.

Mientras millones de aficionados esperan el inicio de la máxima fiesta del futbol, esta herramienta ofrece una manera original de sentirse parte del torneo, aunque sea como dueño, entrenador y diseñador de un club creado a la medida.

Así que antes de que ruede el balón, vale la pena hacerse una pregunta: si tuvieras tu propio equipo, ¿cómo sería su camiseta?