Android 17 añade una función que podría salvarte la vida: detecta accidentes y problemas cardíacos

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una extensión de nuestra vida diaria. Pero ahora, con la llegada de Android 17, Google quiere que también sean una herramienta capaz de ayudar en situaciones críticas.

La compañía presentó oficialmente la nueva versión de su sistema operativo junto con una actualización para sus relojes inteligentes. Y aunque la inteligencia artificial fue una de las grandes protagonistas del anuncio, hubo una función que llamó especialmente la atención: el Google Pixel Watch ahora podrá detectar accidentes de coche, caídas fuertes y problemas relacionados con el ritmo cardíaco, y contactar automáticamente a los servicios de emergencia.

El Pixel Watch podrá pedir ayuda si ocurre una emergencia

La novedad se ha convertido rápidamente en una de las funciones más comentadas de Android 17.

De acuerdo con la información revelada por Google, el reloj inteligente será capaz de identificar determinadas situaciones de riesgo. Si detecta un accidente automovilístico, una caída importante o una pérdida del ritmo cardíaco, el dispositivo iniciará un protocolo de emergencia.

Esto significa que podrá comunicarse automáticamente con los servicios de emergencia y también avisar a los contactos que el usuario haya seleccionado previamente.

ritmo cardíaco. Canva.

La idea es sencilla y, es que la tecnología pueda reaccionar incluso cuando la persona no tenga la posibilidad de hacerlo por sí misma.

Se trata de una función que podría ser especialmente útil para adultos mayores, personas con padecimientos cardíacos o simplemente para quienes buscan una capa extra de seguridad en su día a día.

Android 17 apuesta fuerte por la inteligencia artificial

Google aprovechó el lanzamiento de Android 17 para reforzar su estrategia basada en inteligencia artificial. Los teléfonos Pixel serán los primeros en recibir las nuevas funciones, que integran modelos avanzados capaces de crear música, editar videos y mejorar la comunicación entre personas que hablan distintos idiomas.

Una de las herramientas más llamativas es Lyria 3, una IA enfocada en la creación musical. Los usuarios podrán generar melodías a partir de una descripción escrita o incluso utilizando imágenes como referencia.

También llega Gemini Omni, un sistema que permite editar videos mediante conversaciones. En lugar de utilizar herramientas complejas, bastará con pedir cambios usando lenguaje natural.

IA Gemini

Por otro lado, el nuevo Pixel 10a incorpora mejoras en la traducción de voz en tiempo real gracias a la tecnología AudioLM, haciendo más fluidas las conversaciones entre personas que hablan idiomas diferentes.

Compartir archivos será más sencillo

La herramienta para compartir archivos ahora será compatible con AirDrop en algunos dispositivos Pixel, facilitando el intercambio de fotos, videos y documentos entre equipos de diferentes ecosistemas.

Este cambio busca eliminar una de las barreras más comunes entre usuarios de Android y Apple, haciendo el proceso mucho más rápido y sencillo.

Una nueva forma de usar varias aplicaciones al mismo tiempo

Google también renovó parte de la interfaz con la llegada de la llamada Bubble Bar.

Esta nueva barra muestra accesos rápidos a las aplicaciones utilizadas recientemente mediante pequeñas burbujas ubicadas en la parte inferior de la pantalla. El objetivo es que cambiar entre apps sea más ágil y cómodo, especialmente para quienes realizan varias tareas al mismo tiempo.

La función recuerda a algunos sistemas de ventanas flotantes, pero con una experiencia más simple y enfocada en la rapidez.

Android 17 piensa en los creadores de contenido

Android 17 permitirá grabar simultáneamente la pantalla del teléfono y la cámara frontal. Esto facilitará la creación de videos de reacción o tutoriales sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

La herramienta está pensada para quienes crean contenido en plataformas como TikTok, YouTube o Instagram y buscan una forma más práctica de producir videos desde el celular.

Canva

Más batería y nuevas funciones para Wear OS

Google aseguró que Wear OS tendrá mejoras en la duración de la batería, con incrementos de hasta un 10% en la autonomía. Además, durante los próximos meses llegarán nuevas herramientas impulsadas por Gemini.

Entre ellas se encuentra una función que permitirá crear widgets personalizados simplemente describiendo cómo se quiere que luzcan o qué información deben mostrar.

Con Android 17, Google deja claro que la inteligencia artificial seguirá siendo una pieza central de su ecosistema. Sin embargo, más allá de crear música o editar videos con comandos de voz, la función que más ha llamado la atención es aquella que busca algo mucho más importante al ayudar a salvar vidas cuando una emergencia aparece sin previo aviso.