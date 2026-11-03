Aprueban versión genérica de lenacapavir: esto costará, ¿llegará a México?

El acceso a uno de los medicamentos más prometedores para prevenir el VIH podría ampliarse con la llegada de una versión genérica de menor costo.

La farmacéutica india Dr. Reddy's Laboratories obtuvo una autorización tentativa de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) para comercializar una versión genérica de lenacapavir, un fármaco inyectable que se administra dos veces al año como profilaxis preexposición (PrEP).

De acuerdo con el acuerdo anunciado por las organizaciones que impulsaron su desarrollo, esta versión tendrá un precio de alrededor de 40 dólares por persona al año en 120 países de ingresos bajos y medios, lo que representa una alternativa de menor costo frente al medicamento de marca.

El anuncio se realizó el 2 de noviembre de 2026 y contó con el respaldo de Unitaid, la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI) y el Instituto de Salud Reproductiva y VIH Wits RHI, organizaciones que brindaron apoyo técnico, financiero y regulatorio para acelerar el desarrollo del genérico.

Lenacapavir genérico costará 40 dólares al año

La versión original de lenacapavir, desarrollada por Gilead Sciences y comercializada en Estados Unidos bajo la marca Yeztugo, tiene un precio de lista de aproximadamente 28 mil 218 dólares anuales en ese país.

Frente a esta cifra, el precio acordado para la versión genérica de Dr. Reddy's representa una reducción considerable; sin embargo, la aprobación de la FDA tiene carácter tentativo, por lo que el medicamento todavía no puede comercializarse en Estados Unidos debido a las restricciones de patente y exclusividad de la versión original.

Este tipo de autorización permite que otros organismos reguladores y agencias internacionales de adquisición utilicen la evaluación de la FDA para agilizar sus propios procesos de aprobación y compra.

Los primeros suministros de la versión genérica podrían llegar a algunos países antes de finalizar 2026, mientras que su distribución a mayor escala está prevista para 2027.

¿Qué pasará con el acceso a lenacapavir en México?

México ya cuenta con autorización sanitaria para lenacapavir como alternativa de profilaxis preexposición contra el VIH. El 24 de septiembre de 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) anunció el registro sanitario del medicamento, luego de evaluar su calidad, seguridad y eficacia.

Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció en septiembre una nueva vía de acceso al fármaco mediante un acuerdo con Gilead Sciences.

El mecanismo permitirá que 14 países de América Latina y el Caribe, incluido México, puedan adquirirlo a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la organización, sujetos a los procesos regulatorios y programáticos de cada nación.

No obstante, este mecanismo es distinto al acuerdo de licencias voluntarias que permitirá distribuir la versión genérica de 40 dólares. México no figura entre los 120 países cubiertos por esas licencias, por lo que todavía no existe un precio confirmado para el país de la versión desarrollada por Dr. Reddy's.

Una inyección cada seis meses para prevenir el VIH

Lenacapavir es un medicamento de acción prolongada que se utiliza como profilaxis preexposición (PrEP), una estrategia preventiva dirigida a personas que no viven con VIH y que buscan reducir su riesgo de adquirir el virus.

Su administración mediante inyecciones cada seis meses representa una alternativa a los esquemas de PrEP que requieren tomar medicamentos diariamente.

En 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó incorporar lenacapavir como una opción adicional de prevención del VIH, con base en los resultados de ensayos clínicos que mostraron una eficacia cercana al 100% para reducir el riesgo de infección.

Antes de comenzar a utilizarlo y recibir cada aplicación, las personas deben realizarse pruebas para descartar una infección por VIH. Esto es importante porque el uso del medicamento en personas que ya viven con el virus y no han recibido un diagnóstico puede favorecer la aparición de resistencia farmacológica.

bgpa