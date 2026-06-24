¿Estreñimiento o dolor al tener relaciones? Podrían ser señales ocultas del piso pélvico

No todos los problemas de salud aparecen de forma evidente. Algunos comienzan con pequeños cambios que parecen no tener importancia: una visita más frecuente al baño, una sensación extraña en la pelvis o molestias que surgen durante actividades cotidianas.

Aunque suelen atribuirse al cansancio o al paso del tiempo, estas señales podrían estar relacionadas con una estructura clave para el funcionamiento del cuerpo: el piso pélvico.

Señales de que tu piso pélvico está debilitado Canva

¿Qué es el piso pélvico debilitado y por qué es importante para tu salud?

El piso pélvico es un conjunto de músculos, ligamentos y tejidos conectivos ubicado en la parte inferior de la pelvis. Su función consiste en sostener órganos como la vejiga, el útero y el recto en las mujeres, así como la vejiga y el intestino en los hombres.

Además de brindar soporte a estos órganos, participa en funciones esenciales como el control urinario, la evacuación intestinal y la función sexual.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de Estados Unidos (NICHD), cuando estos músculos se debilitan o dejan de funcionar correctamente pueden aparecer diversos trastornos del piso pélvico, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo.

Factores como el embarazo, el parto, la obesidad, el envejecimiento o algunas enfermedades crónicas pueden contribuir a la pérdida de fuerza en esta zona del cuerpo.

Señales de que tu piso pélvico está debilitado Canva

Señales poco conocidas de que tu piso pélvico está debilitado

Aunque la incontinencia urinaria es uno de los síntomas más conocidos, existen otras señales que podrían indicar que los músculos pélvicos necesitan atención médica.

1. Sensación de peso o presión en la pelvis

Especialistas de Mayo Clinic señalan que algunas personas experimentan una sensación de pesadez en la pelvis o la impresión de que algo empuja hacia abajo dentro de la zona íntima. En algunos casos, este síntoma puede estar relacionado con el descenso de órganos pélvicos.

2. Dolor lumbar persistente

El dolor en la parte baja de la espalda no siempre se debe a malas posturas o problemas musculares. Cuando el suelo pélvico pierde estabilidad, también puede provocar molestias en la región lumbar debido a la conexión que existe entre estas estructuras.

3. Dificultad para vaciar completamente la vejiga

Otra señal poco conocida es la sensación de que aún queda orina después de acudir al baño o la presencia de un flujo urinario más débil de lo habitual.

4. Molestias durante las relaciones sexuales

Los trastornos del piso pélvico también pueden afectar la función sexual. Algunas personas experimentan dolor, incomodidad o disminución del placer durante la intimidad.

5. Estreñimiento frecuente

La debilidad de estos músculos puede interferir con la coordinación necesaria para una evacuación intestinal adecuada y favorecer episodios recurrentes de estreñimiento.

6. Pérdidas de orina al reír, toser o estornudar

Aunque muchas personas lo consideran normal, especialmente después del embarazo, los expertos recuerdan que los capes involuntarios de orina representan una de las señales más frecuentes de un piso pélvico debilitado.

Señales de que tu piso pélvico está debilitado Canva

¿Cuáles son las principales causas de un piso pélvico debilitado?

No existe una única causa responsable de esta condición. En la mayoría de los casos, el debilitamiento ocurre por la combinación de varios factores.

1. Embarazo y parto vaginal

Durante el embarazo, el peso del bebé ejerce presión constante sobre los músculos pélvicos. Además, el parto vaginal puede provocar estiramientos o lesiones en estas estructuras.

2. Menopausia

La disminución de estrógenos característica de esta etapa favorece cambios en los tejidos y músculos que forman parte del piso pélvico, lo que puede reducir su resistencia.

3. Envejecimiento

Al igual que ocurre con otros grupos musculares, el paso de los años provoca una pérdida gradual de fuerza y masa muscular.

4. Obesidad

El exceso de peso incrementa la presión sobre la pelvis y puede acelerar el deterioro de los músculos encargados de sostener los órganos internos.

5. Estreñimiento crónico y tos persistente

Los esfuerzos repetitivos para evacuar o la tos constante generan presión adicional sobre el suelo pélvico durante largos periodos.

6. Actividades físicas de alto impacto

Algunos deportes que implican saltos frecuentes o el levantamiento de cargas pesadas pueden aumentar el riesgo de debilitamiento cuando no existe un fortalecimiento muscular adecuado.

Señales de que tu piso pélvico está debilitado Canva

Ejercicios y hábitos que ayudan a mantener un piso pélvico fuerte

La buena noticia es que existen acciones sencillas que pueden ayudar a fortalecer esta zona y prevenir futuras complicaciones.

1. Practicar ejercicios de Kegel

Los ejercicios de Kegel son una de las herramientas más recomendadas por los especialistas. Consisten en contraer y relajar de forma controlada los músculos que se utilizan para detener el flujo de orina.

2. Mantener un peso saludable

Reducir el exceso de peso disminuye la presión constante que soporta el suelo pélvico.

3. Realizar actividad física de manera regular

Caminar, nadar o realizar ejercicios de fortalecimiento muscular contribuye a mejorar la estabilidad corporal y la salud pélvica.

4. Evitar el estreñimiento

Consumir suficiente fibra, mantenerse hidratado y realizar actividad física de forma constante ayuda a reducir los esfuerzos durante las evacuaciones.

5. Aprender a levantar peso correctamente

Los especialistas recomiendan evitar movimientos bruscos y activar la musculatura abdominal al cargar objetos pesados para proteger la pelvis.

6. Acudir con un especialista

La fisioterapia de suelo pélvico permite evaluar cada caso de manera individual y diseñar programas específicos para fortalecer la musculatura y mejorar los síntomas.

El piso pélvico cumple funciones esenciales que influyen en el bienestar físico y la calidad de vida. Prestar atención a los cambios que experimenta el cuerpo y adoptar hábitos que favorezcan su fortalecimiento puede marcar una diferencia importante a largo plazo.

Ante cualquier síntoma persistente, la orientación de un profesional de la salud será la mejor herramienta para recibir un diagnóstico adecuado y un tratamiento oportuno.