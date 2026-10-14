¡No es sólo para niñas! Vacuna contra VPH también se aplica a estos grupos en México

La Secretaría de Salud anunció en este inició de campaña de inmunización, la vacuna contra VPH; sin embargo, múltiples dudas comenzaron a surgir en redes sociales… ¿Es solo para niñas de 10 años, dónde quedaron los niños y los adultos?

Las familias que recuerdan esta vacuna como una indicación exclusiva para sus hijas deben revisar el esquema: la protección incluye a los varones y a otras poblaciones con condiciones específicas.

México incorporó a los niños a la estrategia nacional en 2025 y mantiene su participación en 2026. La ampliación responde a una realidad que suele quedar fuera de la conversación: este virus también puede causar enfermedades y cáncer en los hombres.

¿Por qué los niños también deben vacunarse contra el VPH?

Normalmente, el VPH se suele relacionar con el cáncer cervicouterino, pero sus consecuencias abarcan más partes del cuerpo. Algunos tipos del virus pueden causar cáncer de ano, pene y orofaringe —la zona que incluye las amígdalas y la base de la lengua—, además de vulva y vagina.

Vacunar a los varones les ofrece protección frente a infecciones que pueden afectar su propia salud. Además, la vacunación ayuda a disminuir la circulación de los tipos de VPH incluidos en el biológico, lo que beneficia también a otras personas de la comunidad.

La población que puede vacunarse contra VPH Especial

La intención es adelantarse al virus, es por eso se busca aplicar la vacuna durante la infancia, antes de una posible exposición: el organismo desarrolla defensas que podrán actuar cuando entre en contacto con los tipos de VPH contra los que fue inmunizado.

La vacunación contra VPH Secretaría de Salud

¿Quiénes pueden recibir la vacuna contra VPH en México?

La vacunación pública tiene criterios concretos. El Protocolo Nacional de Atención Médica de Vacunación (Pronam) a lo largo de la vida, actualizado en 2026, incluye a niñas, niños y otros grupos definidos por edad, antecedentes de vacunación y condiciones de salud.

El personal de salud debe revisar los antecedentes antes de iniciar o completar la vacunación. La tabla corresponde a los grupos del protocolo mexicano; pertenecer a una edad cercana no significa automáticamente estar incluido en la misma estrategia.

Hay un detalle útil para las familias: quinto de primaria es el criterio para la población escolarizada. Los 11 años se señalan para quienes no asisten a la escuela; asimismo, el grupo de recuperación de 12 a 16 años corresponde específicamente a adolescentes mujeres sin vacunación previa.

¿Las personas adultas también pueden vacunarse gratis?

El programa contempla a personas de 11 a 49 años que viven con VIH, incluidos hombres y mujeres cisgénero y transgénero. Ese rango no representa una convocatoria general para todos los adultos: está vinculado con una condición de salud específica.

Por qué vacunar a los hombres contra el VPH es clave para frenar el cáncer Foto Canva

Las personas con el sistema inmunitario debilitado pueden tener más dificultades para eliminar el VPH y mayor probabilidad de desarrollar problemas relacionados con la infección. Por eso, su protección merece atención particular y un esquema que debe completarse conforme a la indicación médica.

Quienes no pertenecen a los grupos del programa público pueden consultar si la vacuna les ofrece un beneficio individual. La valoración considera edad, dosis previas y posible exposición al virus; haber iniciado la vida sexual no descarta automáticamente cualquier beneficio, aunque la protección es mayor antes de la exposición.

¿Dónde se aplica y qué hay que llevar?

La Secretaría de Salud informó en marzo de 2026 que la vacunación gratuita de niñas y niños de quinto de primaria y de 11 años no escolarizados forma parte del programa permanente. Las familias pueden solicitar información en su unidad de salud y estar pendientes de las brigadas escolares.

Para la aplicación en escuelas se requiere la autorización de madres, padres o tutores mediante el consentimiento informado. Conviene revisar los avisos del plantel y preguntar por la jornada correspondiente, especialmente si el estudiante faltó el día de la visita del personal sanitario.

Gardasil 9 es la vacuna contra el VPH Grosby Group

Llevar la Cartilla Nacional de Salud facilita revisar las dosis recibidas. Las autoridades sanitarias también recomiendan acudir a la unidad más cercana para conocer qué vacunas corresponden según la edad, el historial de vacunación y las condiciones médicas de cada persona.

¿La vacuna elimina el VPH si ya tengo la infección?

La vacuna previene nuevas infecciones por los tipos de virus que cubre, pero no elimina una infección existente. La OMS lo precisa así: “no se utiliza para tratar infecciones o enfermedades causadas por el VPH”; las verrugas y las lesiones requieren su propia valoración y atención.

Vacunarse tampoco permite olvidarse de las pruebas de detección. Las personas con cuello uterino deben continuar con el seguimiento que les corresponda, porque la vacuna y los estudios para identificar lesiones cumplen funciones complementarias en la prevención del cáncer.