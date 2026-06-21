La ginecóloga especialista en salud hormonal femenina de HM Fertility Center, la doctora Bárbara Castro, recuerda que "tener ciclos regulares no garantiza la ausencia de problemas reproductivos", algo que considera que forma parte de "algunos de los mitos más extendidos sobre fertilidad".

Muchas mujeres descubren el funcionamiento de su ciclo hormonal cuando ya llevan tiempo intentando quedarse embarazadas", señala, no obstante, durante su participación en la segunda edición del encuentro 'Mitos de la Fertilidad', cita organizada por este centro del grupo sanitario HM Hospitales y el Women's Sports Institute.

En este evento celebrado en el Centro Universitario HM Hospitales de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela (CUHMED), de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Castro pone de manifiesto que "entre el 40 y el 50 por ciento de los casos de infertilidad tienen origen masculino". Con todo, aboga por "normalizar conversaciones sobre anticoncepción, reserva ovárica e infertilidad secundaria antes de que las mujeres se planteen la maternidad".

Por ello, a juicio de los expertos, es necesario "abordar la salud reproductiva desde una perspectiva multidisciplinar, integrando conocimiento médico, acompañamiento emocional y experiencia de paciente para ayudar a las mujeres a tomar decisiones informadas sobre su futuro reproductivo". Ello en el contexto actual de que "una de cada seis parejas experimenta problemas de fertilidad", algo "marcado por el retraso en la edad de la maternidad, los cambios en los estilos de vida y la persistencia de mitos que generan confusión e incertidumbre", afirman.

La fertilidad sigue siendo un ámbito donde conviven los avances científicos más extraordinarios con algunas de las creencias erróneas más persistentes", resalta al respecto la directora médica de HM Fertility Center, la doctora Ana Gaitero, quien ha puesto de relieve ante ello "el papel de la divulgación científica como una herramienta esencial para mejorar la salud reproductiva". "La fertilidad no empieza cuando una mujer entra en una consulta de reproducción asistida", asegura, para concretar que lo hace "cuando entiende su cuerpo y conoce sus señales".

Apoyo psicológico

Por otra parte, la psicóloga experta en fertilidad y gestión del estrés, María Gamero, afirma que "cuando una mujer no entiende lo que le está pasando en su cuerpo, la incertidumbre se convierte en ansiedad", y esta, "cuando se cronifica, tiene efectos bioquímicos reales sobre el eje hormonal". Frente a esta coyuntura, es importante "el apoyo psicológico", que "debe considerarse una parte esencial del abordaje reproductivo", enfatiza.

Tras ello, la Clinical Advisor de Vitrolife Group, Andrea Rivadeneira, asegura que "la mejor tecnología no sustituye al criterio humano: lo potencia", y es que "la innovación contribuye a reducir la incertidumbre y a facilitar una toma de decisiones más informada durante el proceso reproductivo". "El laboratorio es el gran invisible de este proceso", ha indicado, por su parte, la directora del Laboratorio de Fecundación In Vitro (FIV) de HM Fertility Center, Áurea García.

La relación entre el deporte de alta competición y la salud reproductiva ha sido analizada en una mesa moderada por la directora del Women's Sports Institute, Alejandra Domínguez. En la misma, Castro indica que "el entrenamiento de alta intensidad puede alterar el ciclo hormonal e incluso provocar amenorrea cuando existe un déficit energético mantenido". La fertilidad sigue siendo "un tema ausente en el entorno deportivo", declara, al hilo, la entrenadora personal, fisioterapeuta y exdeportista de élite, Crys Díaz.

También procedente del mundo del deporte profesional, la exfutbolista Ana María Romero Moreno, destaca "la importancia de visibilizar" la reproducción asistida, tras lo que Gaiteiro ha concluido afirmando que "las mujeres necesitan la información para decidir".