TENA impulsa la prevención como eje de la Semana Mundial de la Continencia

El cuidado de la salud funcional ha evolucionado hacia la prevención, identificando al piso pélvico como clave para la movilidad y la autonomía. Durante la Semana Mundial de la Continencia, especialistas y aliados destacan la importancia de promover la preservación de la continencia, es decir, la capacidad de mantener el control voluntario de funciones corporales, como pilar del bienestar general, abordando con naturalidad los goteos involuntarios de orina que afectan a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 5 hombres en México.

Lejos de asociarse únicamente con edades avanzadas, la necesidad de fortalecer el piso pélvico se presenta en etapas de alta productividad. El 54 % de las personas que requieren productos y servicios relacionados con incontinencia urinaria está entre los 36 y 55 años, edades donde factores como maternidad, transiciones hormonales o deportes de alto impacto influyen en la musculatura, según reportes internos de TENA, líder mundial en productos y servicios relacionados con incontinencia urinaria.

Preservar la continencia requiere un enfoque proactivo. La integración de ejercicios específicos, como los de Kegel, ayuda a entrenar el suelo pélvico, permitiendo que el cuerpo responda adecuadamente a los esfuerzos cotidianos y se prevengan pérdidas involuntarias.

"La continencia es un indicador de salud muscular y funcional. El reto es hablar del piso pélvico con la misma naturalidad con la que entrenamos cualquier otra parte del cuerpo. En TENA, nuestro propósito en esta Semana Mundial de la Continencia es brindar información clara, así como productos y servicios relacionados con incontinencia urinaria que devuelvan la confianza, asegurando que las personas mantengan su autonomía y sigan en movimiento sin interrupciones", señaló Melissa Nieto, Senior Brand Manager de TENA.

Cuando no se cuenta con información sobre cómo cuidar el piso pélvico y se presentan signos de incontinencia, las personas suelen modificar sus hábitos por inseguridad: 4 de cada 10 adultos restringen sus salidas sociales y 6 de cada 10 disminuyen o abandonan el deporte. Esta tendencia altera el bienestar general al propiciar el sedentarismo.

Para contrarrestar esto, la innovación en productos y soluciones relacionados con incontinencia urinaria, como la línea Lady Discret, Pants o alternativas reutilizables como la ropa interior lavable de TENA, funciona como respaldo de confianza. Estas soluciones brindan protección para dar continuidad a los entrenamientos y la vida diaria, complementándose con recursos como el pódcast "Con TENA sigo siendo yo", conducido por la psicoterapeuta Tere Díaz.

Un tema esencial es también la continencia masculina. Esta condición suele estar ligada socialmente a falsas percepciones sobre la pérdida de masculinidad y autonomía; por estos estereotipos y la falta de conversación, muchos hombres postergan la búsqueda de apoyo o alternativas de cuidado.

En los varones, el tema suele estar acompañado de silencio, vergüenza y la idea de que hablar del cuerpo implica vulnerabilidad. Desmontar estos mitos es clave para entender la salud urinaria como un componente natural. Soluciones con diseño anatómico específico para la fisonomía masculina, como TENA Men, permiten mantener actividades laborales, recreativas y deportivas con tranquilidad, integrando el autocuidado íntimo al bienestar general.