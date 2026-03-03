La enfermedad hepática que se disfraza de menopausia

Llegas a los 40 años y, de pronto, el cansancio te domina. Tienes problemas para dormir y una comezón en el cuerpo que no logras explicar. La respuesta rápida de tu entorno —y a veces hasta del consultorio médico— suele ser automática: "es el climaterio", "es la menopausia", "es estrés". Sin embargo, detrás de estos síntomas inespecíficos podría ocultarse una amenaza mucho más severa que no tiene nada que ver con tus hormonas, sino con tu hígado.

Se trata de la Colangitis Biliar Primaria (CBP), una enfermedad autoinmune y silenciosa que daña progresivamente los conductos biliares. Lejos del estereotipo del daño hepático por consumo de alcohol, en esta condición es el propio sistema inmunológico el que ataca al órgano.

Lo más alarmante es su sesgo de género: el 90% de los pacientes diagnosticados con esta enfermedad son mujeres.

La peligrosa "odisea diagnóstica"

El principal problema de la Colangitis Biliar Primaria es que sus síntomas iniciales no apuntan al hígado. A diferencia de otras afecciones hepáticas donde el paciente se torna amarillo (ictericia) rápidamente, en las etapas tempranas de la CBP la ictericia no es típica.

"En las etapas tempranas los pacientes, pero generalmente las mujeres, van a presentar más fatiga y prurito que es la comezón", explica el doctor Daniel Franco, director médico en Ipsen México.

Esta falta de señales evidentes provoca que las pacientes normalicen su malestar o reciban diagnósticos erróneos, visitando a múltiples especialistas a lo largo de los años sin encontrar una respuesta precisa. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la bilis acumulada intoxica al cuerpo desde adentro.

"El hígado se está poco a poco dañando y eventualmente también pueden llegar a tener un problema de trasplante hepático", advierte el doctor Franco sobre las consecuencias de este retraso. En el manejo de las enfermedades raras, el tiempo no es un trámite administrativo; es pronóstico y calidad de vida.

¿Cómo detectar lo invisible? Las banderas rojas

A nivel mundial, se estima que entre 20 y 40 personas por cada 100 mil padecen esta enfermedad. Aunque la ciencia aún no determina la causa exacta de por qué afecta abrumadoramente a las mujeres, la detección temprana es la única vía para frenar el daño irreversible.

Si tienes más de 40 años y presentas fatiga crónica o comezón persistente, los especialistas sugieren no conformarse con la etiqueta del "climaterio". Existen pruebas médicas puntuales que pueden arrojar luz sobre lo que realmente está pasando en tu cuerpo:

Alteración en exámenes de rutina: Una elevación en la enzima llamada fosfatasa alcalina en un chequeo médico general suele ser el primer indicio de que algo no anda bien en el hígado.

Una elevación en la enzima llamada en un chequeo médico general suele ser el primer indicio de que algo no anda bien en el hígado. Pruebas específicas: Si se detecta esta anomalía, el médico debe buscar anticuerpos específicos en la sangre, los cuales confirman la presencia de esta enfermedad autoinmune.

Si se detecta esta anomalía, el médico debe buscar anticuerpos específicos en la sangre, los cuales confirman la presencia de esta enfermedad autoinmune. Estudios de imagen: Un ultrasonido general del hígado permite observar si existe colestasis (acumulación de bilis).

Actualmente, el diagnóstico clínico se puede realizar evaluando estos síntomas, junto con los anticuerpos y los hallazgos de laboratorio, evitando en muchos casos la necesidad de llegar a una biopsia.

No es normal vivir con fatiga extrema ni ignorar lo que el cuerpo intenta comunicar. Ante la duda, la derivación oportuna con un especialista en hepatología puede hacer la diferencia entre un tratamiento que brinde calidad de vida o la necesidad de un trasplante a futuro.

