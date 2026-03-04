Frentes Políticos / 4 de marzo de 2026

1. Cuenta regresiva. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, levantó el trofeo del Mundial 2026 en el Salón Tesorería a 100 días de la inauguración. La tradición permite tocarlo sólo a campeones y jefes de Estado; ahí estuvo José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto, exfutbolista brasileño y campeón en 1994, como testigo global. Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, explicó la gira por sedes nacionales. México va por su tercer Mundial y Palacio Nacional se sumó a la ruta simbólica. El espectáculo une lo que la política fragmenta... Y el reloj ya descuenta.

2. Herencia ampliada. Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, no inventó el programa Valentina ni la Canasta Alimentaria; ambos nacieron con otros nombres en 2020 bajo la administración de Alfredo del Mazo Maza, presionado por colectivos que exigían algo más que contención burocrática. La diferencia no está en el bautizo, sino en la chequera, con 3 mil y 4 mil pesos en el programa Valentina, 2 mil 200 en Canasta y, por primera vez, 3 mil para cuidadores mayores de 60 años. El presupuesto salta de 37 a más de 110 mdp. Diferencia ideológica con músculo financiero. Y el sello importa. Misma forma, diferente fondo.

3. Austeridad VIP. Adán Augusto López, senador de Morena, fue captado en el Nizuc Resort & Spa de Cancún, donde una noche puede costar hasta 160 mil pesos. Nada ilegal en vacacionar; el problema es predicar pobreza franciscana desde la tribuna y desayunar con vista al premium Caribe. Claudia Anaya, senadora del PRI, recordó los señalamientos que lo persiguen desde Tabasco, cuando fue gobernador, y su cercanía con Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad estatal, hoy el único pagano de una red criminal. La FGR acumula denuncias; él presume éxito notarial. La austeridad es virtud pública, no paquete turístico.

4. Resistencia. Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente de Somos México, amenaza con calles y tribunales si prosperan los ajustes electorales que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum. Señala reducción de tiempos oficiales, poda de pluris y cirugía al Senado como riesgos para la equidad y ya apunta al TEPJF. Emilio Álvarez Icaza, exsenador, y Gustavo Madero, exdirigente nacional del PAN, arropan al nuevo frente que exige registro al INE, que encabeza Guadalupe Taddei. Nacen combativos antes de existir en la boleta. La oposición reaparece cuando el tablero lo domina Morena.

5. Reloj adelantado. A voz en cuello, el alcalde de Pachuca, Jorge Alberto Reyes, asegura que Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo ya le dijo “tú eres el bueno”. Reyes ya siente el aire de la candidatura para pelear la gubernatura en 2027. Se le olvida un detalle: para que la ciudadanía vote por él tiene que dar resultados. El problema: la inseguridad y la corrupción que se viven en Pachuca, sobre todo, en áreas como la Secretaría de Desarrollo Económico, donde nos aseguran que la extorsión a dueños de pymes es el modus operandi. La gente ya está harta de que los políticos brinquen de puesto en puesto sin rendir cuentas. Señor Reyes, póngase a trabajar en el hoy. Que el mañana depende de eso.