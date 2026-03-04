Temor, orgullo, sugerencias y optimismo

Como articulista de Excélsior, cada semana enfrento dilemas y dudas. A veces mi mente se divide entre escoger un asunto u otro. En ocasiones, es más complicado, ya que el torbellino de noticias y editoriales en los medios me genera ideas, pero tengo dudas respecto al enfoque que necesito adoptar. Otra de mis vacilaciones es qué tanto dedico al análisis y qué tanto a la descripción. Me pregunto si mi interpretación es cautelosa o exagero. Sin embargo, la disciplina me exige aplicarme frente al teclado y manifestar mi punto de vista con un razonamiento lógico y la máxima claridad que pueda.

Hay días en que no puedo escoger un tema porque diversas notas capturaron mi interés. Hoy extraigo de la prensa varios tópicos que avivan la experiencia de la educación mexicana.

Erik Avilés, en La Voz de Michoacán, publicó el lunes el artículo Educación y territorio: genios entre balas. Es un análisis conmovedor sobre la violencia que circunda a muchas escuelas. Presenta tramas trágicas: “La del niño que hace la tarea con balaceras como música de fondo. La de la maestra que cruza un retén antes de entrar al salón; quien saluda al soldado con el mismo aplomo con que luego explica fracciones. La del estudiante de preparatoria que pasa junto a la camioneta baleada de camino a su examen de admisión”. Y otras más que sólo de leerlas producen miedo.

Otra mala noticia, publicada ayer en distintos diarios. La perturbadora Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación efectuará otro paro nacional de 72 horas. Que los más de 800 mil niños de sus territorios se guarden del 18 al 20 de este mes. No tendrán clases. La CNTE demanda la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007. Además, como es costumbre, marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México y en otras ciudades. Mucha gente teme a esas protestas, porque a veces se cuelan vándalos que atropellan a ciudadanos y comerciantes.

Luis Hernández Navarro, en La Jornada, muestra el orgullo de las escuelas normales rurales, en especial de la de Ayotzinapa, que acaba de cumplir 100 años. Argumenta: “A lo largo de su historia, Ayotzinapa ha vivido momentos muy difíciles. Una y otra vez, distintos gobiernos e importantes actores políticos han querido o desaparecerla o someterla. Como otras escuelas rurales en el país, la Raúl Isidro Burgos ha sido un formidable experimento pedagógico”.

Noemí Juárez Pérez, subsecretaria de Educación Básica, también en La Jornada, echa flores a granel a la Nueva Escuela Mexicana: “La NEM es el reflejo de un movimiento de transformación nacional, representa una ruptura con el modelo neoliberal, caracterizado por ser instrumentalista y homogeneizante”. Escribe —y se nota el orgullo—: “Transitamos hacia un currículo vivo, flexible e intercultural que reconoce a la escuela como centro de aprendizaje comunitario”. Y remata contundente: “Se dejó atrás la idea de que la educación debe reducirse a formar jóvenes para el mercado laboral”.

Asunto que no convence a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. En su Mexico Economic Survey 2026, apunta: “Es esencial adaptar la educación a las necesidades del mercado laboral, ampliar los programas de formación profesional dual y reducir las brechas de competencias”. Eso tras describir, con lenguaje diplomático, las dificultades económicas por las que atraviesa el país y las pobres perspectivas para el plazo largo. Además, recomienda con urgencia mejorar el egreso de jóvenes de la educación secundaria y media. La formación de profesores es prioritaria. Pero como es la OCDE quien lo dice, quizá para la SEP tenga un tono neoliberal. No obstante, documenta que casi 30% de los titulados universitarios tienen un empleo informal y que persiste la escasez de talento.

La nota optimista. El Periódico Oficial del Gobierno de Querétaro, La Sombra de Arteaga, publicó el Acuerdo que aprueba que, para el ciclo escolar 2025-2026 hasta 327 escuelas públicas que presten servicios de educación indígena y multigrado sean de tiempo completo. Un pequeño avance en la equidad.

Busqué otras buenas noticias, pero no encontré. No hay mucho espacio para el optimismo.