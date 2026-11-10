Cáncer de mama en México: guardias de seguridad acceden a mastografías gratuitas

En México, el cáncer de mama continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública. Durante 2024, esta enfermedad provocó 8,451 fallecimientos en el país, de los cuales 8,384 correspondieron a mujeres, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La detección temprana resulta fundamental para mejorar las posibilidades de tratamiento y supervivencia.

Frente a este panorama, empresas del sector privado comienzan a incorporar medidas de detección oportuna entre sus trabajadoras. Es el caso de Serprosep, compañía mexicana especializada en seguridad privada, que durante octubre puso en marcha una campaña nacional para ofrecer mastografías sin costo a sus colaboradoras, conforme a valoración médica.

La iniciativa incluye al personal femenino que realiza labores de vigilancia en diferentes instituciones, donde Serprosep participa en tareas de seguridad, inspección y resguardo de distintas áreas operativas.

Como parte de esta campaña, algunas guardias de seguridad ya se realizaron sus mastografías, mientras que otras se encuentran pendientes de efectuar el estudio, mediante certificados financiados al 100 % por la empresa.

La campaña tiene alcance nacional y está dirigida a las colaboradoras de Serprosep que desempeñan funciones en todos los estados del país donde la compañía ofrece servicios de vigilancia.

"En Serprosep estamos convencidos de que la seguridad comienza por el cuidado de quienes formamos parte de la compañía. Nuestro compromiso de proteger a las personas empieza con nuestro propio equipo, por lo que impulsamos acciones concretas para promover su salud y bienestar. Esta iniciativa beneficia tanto al personal operativo como al administrativo, porque detrás de cada uniforme y de cada función hay una persona cuya salud y calidad de vida son nuestra prioridad", destacó Serprosep.

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La detección temprana puede marcar la diferencia

De acuerdo con el IMSS, cuando el cáncer de mama se detecta en etapas tempranas, la supervivencia puede alcanzar hasta el 95 % a cinco años, dependiendo de las características de la enfermedad y la atención recibida.

Por ello, se recomienda realizar una autoexploración mamaria mensual a partir de los 20 años, acudir a exploración clínica desde los 25 y efectuar una mastografía cada dos años entre los 40 y 69 años, incluso sin presentar síntomas.

La importancia de estas acciones radica en que el cáncer de mama puede desarrollarse sin manifestaciones evidentes durante sus primeras etapas. Por ello, ampliar el acceso a estudios médicos constituye una medida relevante, particularmente entre trabajadoras que deben compaginar sus responsabilidades laborales, personales y familiares.

La salud de las trabajadoras, parte de la responsabilidad empresarial

Bajo el nombre de Serprosep se viste de Rosa, se busca que la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama se traduzca en acciones concretas de cuidado de la salud.

El programa comenzó a beneficiar a colaboradoras que han acudido a realizarse sus mastografías. La compañía sostiene que su compromiso con la protección de las personas también debe comenzar con quienes integran sus equipos de trabajo. En ese sentido, la campaña busca recordar que detrás de cada uniforme hay una mujer cuya salud y bienestar merecen atención.