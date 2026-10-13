DoxyPEP: ¿tomar un antibiótico después del sexo puede prevenir una ITS?

Un antibiótico puede reducir el riesgo de adquirir algunas infecciones de transmisión sexual después de una relación sin preservativo. La estrategia, conocida como DoxyPEP, amplía las opciones de prevención, aunque su beneficio depende de quién la utilice, cuándo la tome y qué infección se busque evitar.

El doctor José Luis Parra Herrera, presidente de la Sociedad de Investigación y Docencia en Virología, Vacunas e Infectología, explicó en entrevista con Excélsior que esta herramienta fue uno de los temas abordados durante la primera Cumbre Internacional de Virología y VIH, como parte de la conversación sobre prevención.

Su incorporación responde a una necesidad que el especialista identifica al hablar de quienes utilizan medicamentos para prevenir el virus de inmunodeficiencia humana: esa protección tiene un alcance específico.

“La PrEP solo protege contra el VIH, no contra otras infecciones”, puntualiza Parra Herrera.

DoxyPEP utiliza doxiciclina después de una posible exposición para disminuir la probabilidad de adquirir ciertas ITS bacterianas. Su campo de acción comprende sífilis, clamidia y, con resultados más variables, gonorrea; no previene el VIH ni el herpes y tampoco sustituye la atención de una infección ya establecida.

La sífilis vista desde el microscopio Especial

¿Qué tan efectiva es DoxyPEP?

Los resultados que sustentan esta estrategia proceden de ensayos clínicos. En sus recomendaciones de 2024, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) resumieron reducciones superiores a 70% para sífilis y clamidia, y cercanas a 50% para gonorrea, en las poblaciones estudiadas.

Estas cifras describen una disminución del riesgo frente a no utilizar la intervención, no una garantía individual. La protección contra gonorrea es menos uniforme porque depende, entre otros factores, de la resistencia a las tetraciclinas —la familia de antibióticos de la doxiciclina— entre las bacterias que circulan en cada entorno.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

La Organización Mundial de la Salud publicó en julio de 2026 una recomendación condicional para ofrecer DoxyPEP a hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Plantea priorizar a quienes presentan ITS recientes o recurrentes, especialmente sífilis, y a quienes se encuentran en entornos con alta incidencia.

Los CDC recomiendan conversar sobre sus beneficios y riesgos con hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans que hayan recibido un diagnóstico de sífilis, clamidia o gonorrea durante los últimos 12 meses. La decisión de prescribirla se toma entre el profesional de salud y la persona interesada.

La ventana de tiempo importa

El doctor José Luis Parra Herrera describe la intervención como la administración de “un medicamento llamado doxiciclina”, utilizado después de la exposición. El esquema recogido por los CDC consiste en 200 miligramos, lo antes posible y dentro de las primeras 72 horas después del sexo, sin superar 200 miligramos en 24 horas.

La prescripción debe acompañarse de una revisión de otros medicamentos y de indicaciones para reducir efectos adversos. La doxiciclina puede provocar molestias digestivas, irritación del esófago y sensibilidad al sol; además, productos como los antiácidos y suplementos de hierro, calcio o magnesio requieren precauciones sobre el horario de administración.

El seguimiento también forma parte de la intervención: los CDC plantean pruebas de ITS cada tres a seis meses y una revisión periódica de la necesidad de continuar.

La dosis preventiva no sustituye el tratamiento que requiere una infección diagnosticada, aunque se trate de una de las bacterias contra las que ofrece protección.

El desafío de la resistencia a los antibióticos

El uso preventivo abre una pregunta de salud pública: cómo conservar sus beneficios sin favorecer bacterias resistentes. La OMS identifica señales de selección de resistencia a tetraciclinas en el gonococo y otros microorganismos, aunque la magnitud del impacto a largo plazo todavía es incierta y requiere vigilancia.

Dejar un tratamiento con antibióticos sin terminar aumenta el riesgo de recaídas Canva

Por ello, la organización plantea integrar DoxyPEP a una atención sexual completa, con preservativos, pruebas y servicios de prevención y tratamiento del VIH. La recomendación se concentra en quienes tienen mayores posibilidades de beneficiarse y debe acompañarse de medidas para vigilar el uso de antibióticos y la resistencia.

Esa atención requiere también que las personas puedan hablar de su vida sexual sin sentirse juzgadas. Parra Herrera cuestiona los prejuicios que todavía rodean a las ITS: “Cada persona puede ejercer su vida sexual con quien quiera y como quiera”. La conversación clínica permite valorar opciones preventivas de acuerdo con las necesidades de cada persona.

bgpa