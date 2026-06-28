Alertan que adicciones se presentan cada vez más en personas mayores a 40 años

Proyecto Hombre advierte del envejecimiento de los perfiles de las personas que atiende, con una edad media de 40.7 años frente a los 38.1 registrados en 2016, y del aumento de los problemas de salud mental entre los usuarios, ya que el 76.9 por ciento presenta ansiedad severa y el 46.6 por ciento refiere ideación suicida.

Así lo refleja el Informe Observatorio, un estudio basado en el análisis de 4 mil 396 personas atendidas en 28 centros y programas de toda España. El documento confirma una creciente complejidad en las adicciones, marcada por el envejecimiento de los perfiles, el aumento de los problemas de salud mental y una mayor presencia de mujeres en tratamiento.

Durante la presentación de los datos, la directora general de la Asociación Proyecto Hombre, Elena Presencio, precisó que "las adicciones son cada vez más complejas, atendemos a personas cada vez con mayor edad, con una mayor presencia de problemas de salud mental, con dificultades laborales y económicas y en muchos casos con una red social y familiar muy debilitada".

Las personas atendidas tienen una edad media de 40.7 años, mientras que las mujeres representan el 21.3 por ciento de los casos, frente al 16.2 por ciento de hace una década.

Además, el estudio alerta sobre la cronificación de las adicciones: en el caso del alcohol, transcurren de media casi 20 años entre el inicio del consumo problemático y la búsqueda de ayuda profesional.

Piden que políticas de drogas y adicciones no se diluyan

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) expresar su "preocupación" ante la "tendencia creciente a diluir la especificidad de las políticas de drogas y adicciones dentro de marcos más amplios de Salud Mental a nivel autonómico", motivo por el que va a compartir un manifiesto con las Administraciones públicas.

Según indica esta ONG, es "urgente" realizar una reflexión al respecto "para el presente y el futuro de las políticas públicas de drogas y adicciones". Esta situación podría afectar "a la capacidad de respuesta de un sistema que durante décadas ha demostrado su eficacia desde un enfoque integral".

En caso de integrarse las adicciones en estructuras más amplias de Salud Mental, es fundamental preservar la especificidad del ámbito", declara UNAD.

También con motivo de la celebración, es 26 de junio, del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. A su juicio, es "imprescindible" mantener "su enfoque propio y su modelo de intervención especializado, garantizando que esta integración no diluya las respuestas, recursos y conocimientos específicos que requieren las personas con problemas de adicción".

En este contexto, define que las políticas de drogas y adicciones "requieren una mirada específica, capaz de abordar la complejidad de los procesos de consumo y recuperación, así como la diversidad de situaciones vitales de las personas". "Cuando estos problemas se abordan prioritariamente desde una lógica clínica o se integran en el sistema de Salud Mental sin preservar suficientemente su identidad propia, existe el riesgo de que pierdan protagonismo enfoques esenciales".

Entre estos últimos, cita "la prevención, la reducción de riesgos y daños, la incorporación social y la perspectiva de género, pilares fundamentales del actual sistema de atención".

Sobre el primero, apunta que "debe entenderse como una estrategia transversal, presente a lo largo de todo el ciclo vital y en los distintos entornos donde se construyen los hábitos y relaciones sociales, desde el ámbito familiar y educativo hasta los espacios comunitarios, laborales y digitales".