Imagina comenzar a sangrar por la piel sin haber sufrido una herida. Aunque suene imposible, existe un trastorno extremadamente raro capaz de provocar este fenómeno. Se conoce como hematohidrosis o hematidrosis y ha desconcertado a médicos e investigadores durante décadas debido a la escasa cantidad de casos registrados en el mundo.

Popularmente se le conoce como la enfermedad en la que una persona "suda sangre"; sin embargo, los especialistas aclaran que el proceso es más complejo y que no significa que el sudor se transforme en sangre.

Hasta ahora, la ciencia no ha encontrado una causa definitiva, aunque distintas investigaciones apuntan a que el estrés físico o emocional intenso podría estar relacionado con algunos episodios. A continuación, te explicamos qué ocurre realmente en el organismo y por qué este padecimiento continúa siendo un misterio para la medicina.

Hematohidrosis, el raro trastorno en el que ‘sudas sangre’; qué sucede realmente Canva

¿Qué es la hematohidrosis y por qué algunas personas parecen sudar sangre?

La hematohidrosis es una enfermedad poco frecuente caracterizada por la salida de sangre o de un líquido con sangre a través de la piel o de algunas mucosas, sin que exista una lesión visible que explique el sangrado.

De acuerdo con el Genetic and Rare Diseases Information Center (GARD), un programa de los National Institutes of Health (NIH), los episodios pueden presentarse en distintas partes del cuerpo, aunque son más comunes en la cara, especialmente alrededor de los ojos, la nariz y los oídos.

En algunos pacientes también se han reportado lágrimas con sangre (hemolacria), sangrado por la nariz o por los oídos. Generalmente, los episodios duran pocos minutos y desaparecen de forma espontánea.

Aunque el aspecto resulta impactante, el sangrado suele ser limitado y no representa una pérdida importante de sangre.

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¿Por qué ocurre la hematohidrosis? Estas son las causas que estudia la medicina

La causa exacta de la hematohidrosis continúa sin conocerse. Sin embargo, una de las hipótesis más aceptadas plantea que los pequeños vasos sanguíneos que rodean las glándulas sudoríparas pueden romperse bajo determinadas circunstancias.

Los investigadores creen que situaciones de estrés extremo, ansiedad intensa, miedo o un esfuerzo físico considerable podrían provocar primero una fuerte contracción de estos capilares y, posteriormente, una dilatación brusca que favorecería su ruptura. Como resultado, pequeñas cantidades de sangre se mezclarían con el sudor antes de salir a la superficie de la piel.

Además del estrés emocional, el GARD señala que algunos casos se han asociado con trastornos hemorrágicos, hipertensión arterial, menstruación o enfermedades sistémicas. No obstante, en muchos pacientes nunca se identifica un desencadenante específico.

Pese a estas teorías, la comunidad científica coincide en que todavía no existe evidencia suficiente para confirmar un mecanismo único que explique todos los casos documentados.

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¿La hematohidrosis es peligrosa? Los síntomas y complicaciones que debes conocer

El síntoma principal consiste en la aparición espontánea de sangre sobre la piel intacta. En algunos casos, el líquido tiene un ligero tono rojizo; en otros, puede observarse sangre más evidente.

La enfermedad también puede acompañarse de hemolacria (lágrimas con sangre), sangrado nasal o secreciones sanguinolentas en otras zonas del cuerpo.

Aunque la hematohidrosis suele resolverse por sí sola y rara vez pone en riesgo la vida, el impacto psicológico puede ser considerable. La incertidumbre sobre cuándo ocurrirá un nuevo episodio puede provocar ansiedad, aislamiento social o afectaciones emocionales.

Por ello, antes de confirmar el diagnóstico, los médicos realizan diversos estudios para descartar enfermedades de la coagulación, lesiones cutáneas, infecciones u otros trastornos capaces de producir sangrados espontáneos.

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¿Cómo se diagnostica y existe algún tratamiento para la hematohidrosis?

No existe una prueba específica para diagnosticar esta enfermedad. Los especialistas llegan al diagnóstico mediante la exclusión de otras patologías.

Para ello pueden solicitar biometría hemática, pruebas de coagulación, estudios dermatológicos y análisis microscópicos del líquido expulsado para confirmar la presencia de glóbulos rojos.

En cuanto al tratamiento, tampoco hay una terapia universal. El manejo depende de cada paciente y de la posible causa identificada.

Algunos reportes médicos describen mejoría con el uso de betabloqueadores, como el propranolol, especialmente cuando el estrés parece ser un factor desencadenante. En otros casos también puede recomendarse apoyo psicológico para controlar la ansiedad asociada al padecimiento.

Debido a la escasa cantidad de casos documentados, los especialistas consideran que aún se requiere más investigación para comprender mejor este trastorno y desarrollar tratamientos específicos.

Aunque la imagen de una persona que "suda sangre" puede parecer propia de la ficción, la hematohidrosis es un padecimiento reconocido por la comunidad médica. No obstante, su baja incidencia ha dificultado que los especialistas comprendan por completo qué la provoca y cuál es el tratamiento más efectivo.

Por ahora, los investigadores coinciden en que cada nuevo caso representa una oportunidad para ampliar el conocimiento sobre esta rara enfermedad y ofrecer mejores opciones de diagnóstico y atención a quienes la padecen.