La creadora de contenido Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista, atraviesa uno de los momentos más complicados de su carrera. Después de varios años de construir una comunidad en redes sociales alrededor de la moda plus size, la aceptación corporal y la lucha contra la gordofobia, la influencer reconoció que las polémicas recientes han tenido consecuencias en su economía.

A través de sus redes sociales, Arias compartió que, aunque no ha dejado de trabajar y todavía cuenta con algunas marcas que confían en ella, sus ingresos ya no son suficientes para cubrir todos sus gastos.

¿Por qué cancelaron a La Fatshionista?

Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista. @lafatshionista

La polémica que afectó la imagen pública de Priscila Arias estuvo relacionada con una confesión sobre el uso de Ozempic, medicamento cuyo principio activo es la semaglutida y que se utiliza, entre otras indicaciones médicas, para tratar la diabetes tipo 2.

La influencer reveló que llevaba aproximadamente un año utilizando este medicamento, lo que provocó numerosas reacciones entre sus seguidores.

El cuestionamiento surgió principalmente por la postura que había mantenido durante años respecto a la aceptación corporal y la presión social por adelgazar. Algunos usuarios consideraron contradictorio que una creadora de contenido que había defendido la diversidad de cuerpos recurriera a un medicamento asociado con la pérdida de peso.

Durante buena parte de su trayectoria, La Fatshionista se convirtió en una voz reconocida dentro de las conversaciones sobre moda para mujeres de tallas grandes, gordofobia y estándares de belleza.

Por ello, su confesión generó un debate particularmente intenso. Mientras algunos seguidores cuestionaron la congruencia de su discurso, otros defendieron su derecho a tomar decisiones personales sobre su cuerpo y su salud.

La controversia creció en redes sociales y terminó afectando la percepción que parte de su audiencia tenía sobre ella.

Polémica por Ozempic afecta ingresos de la influencer

Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista. @lafatshionista

Uno de los aspectos más delicados de la situación es el impacto que la polémica habría tenido en su actividad profesional. En un video publicado en sus redes sociales, Priscila habló abiertamente de las dificultades económicas que enfrenta y reconoció que sus ingresos disminuyeron después de la controversia.

La creadora de contenido explicó que todavía tiene algunas colaboraciones y que continúa generando dinero mediante sus plataformas digitales. Sin embargo, aseguró que esto ya no es suficiente para mantener el nivel de gastos que tenía anteriormente.

Una de sus declaraciones llamó especialmente la atención, pues reconoció que ya no puede cubrir la renta de su casa.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, la controversia también repercutió en sus colaboraciones comerciales. Algunas oportunidades de trabajo con marcas se habrían perdido, afectando una de las principales fuentes de ingresos de la influencer.

Aunque no se ha dado a conocer una lista completa de las empresas que dejaron de trabajar con ella, la propia Arias reconoció que su situación económica cambió.

Salida de Seis de Copas

La situación de La Fatshionista no comenzó únicamente con la polémica por Ozempic. Meses antes, la influencer también había atravesado cambios importantes en su trayectoria profesional, entre ellos su salida del podcast Seis de Copas.

Su participación en el proyecto había sido una parte importante de su actividad como creadora de contenido, pero finalmente decidió dejarlo después de experimentar un periodo de desgaste laboral y personal.

Priscila explicó que necesitaba dedicar más tiempo a sus propios proyectos y recuperar espacios personales que había dejado de lado debido a sus compromisos profesionales.

También habló sobre el esfuerzo que implicaba mantener el ritmo de trabajo y la necesidad de replantear sus prioridades.

Su salida generó comentarios y especulaciones entre los seguidores del programa, convirtiéndose en otro episodio complicado dentro de su vida pública.

Impacto emocional en Priscila Arias

Priscila Arias, mejor conocida como La Fatshionista. @lafatshionista

Además de las dificultades económicas, Priscila ha compartido públicamente que atravesó un periodo emocional complicado.

A principios de este año habló sobre los efectos que tuvieron las críticas y los ataques recibidos en redes sociales. En sus publicaciones mencionó episodios de ansiedad, problemas para dormir y la necesidad de buscar atención profesional.

Posteriormente, durante una entrevista en el podcast Libre & Loca, retomó el tema y habló sobre el desgaste que experimentó durante esa etapa de su vida.

Ahora, la revelación de sus problemas económicos vuelve a colocar a Priscila Arias en el centro de la conversación digital. Su caso también pone sobre la mesa la fragilidad de un modelo de trabajo en el que los ingresos dependen, en buena medida, de la reputación, las audiencias y la confianza de las marcas.

Sin embargo, ante la situación, la misma Priscila ya reaccionó y mediante una historia en Instagram compartió un mensaje con el que aseguró que saldrá adelante porque no es la primera vez que tiene problemas de dinero.