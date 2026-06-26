Tras formalizar su registro, Waldo Fernández llama a fortalecer la unidad y el trabajo territorial en Nuevo León

Luego de formalizar su registro el pasado 25 de junio ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, durante la jornada correspondiente a Nuevo León realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, el senador con licencia Waldo Fernández afirmó que la siguiente etapa del proceso interno deberá desarrollarse con unidad, respeto y trabajo permanente en territorio.

Fernández sostuvo que el reto ahora es fortalecer la organización del movimiento en el estado y mantener un contacto cercano con la ciudadanía de cara al proceso mediante el cual Morena definirá, a través de encuestas, a la persona que encabezará los trabajos de organización territorial rumbo al proceso electoral de 2027.

“Quiero un gobierno serio, con sentido social y humanista, que ponga siempre a las personas en el centro de las decisiones”, expresó al término de su registro.

Durante esa misma jornada también se registraron otros aspirantes interesados en encabezar la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, quienes acudieron de manera presencial o virtual para cumplir con el procedimiento establecido en la convocatoria emitida por Morena.

Acompañado por familiares, militantes y simpatizantes que viajaron desde distintos municipios de Nuevo León, así como por integrantes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, el legislador agradeció el respaldo recibido y convocó a que la contienda interna se conduzca con respeto entre quienes participan.

Fernández también reconoció a las y los demás aspirantes y señaló que la fortaleza del movimiento radica en privilegiar la unidad y el interés colectivo por encima de cualquier diferencia.

“No voy a regatear un solo esfuerzo, un solo minuto, un solo momento”, afirmó al reiterar que continuará recorriendo los municipios de Nuevo León para escuchar de manera directa a la ciudadanía y construir una agenda cercana a las necesidades del estado.

El senador con licencia recordó que su llegada a la Cámara Alta fue posible gracias al respaldo de las y los ciudadanos que apoyaron a la coalición integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, por lo que refrendó su compromiso de seguir impulsando los principios de la Cuarta Transformación.

De acuerdo con la convocatoria del proceso interno, la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles inscritos y posteriormente llevará a cabo el procedimiento de definición mediante encuestas para designar a la persona que coordinará los trabajos de organización territorial en Nuevo León rumbo al proceso electoral de 2027.

Al referirse a la siguiente etapa del proceso, Waldo Fernández sostuvo que mantendrá una agenda permanente de recorridos por los municipios del estado para escuchar a la ciudadanía y fortalecer la organización territorial del movimiento. Asimismo, reiteró que su participación busca contribuir a la construcción de un proyecto con sentido social, respaldado por la unidad entre Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, al considerar que el trabajo coordinado entre las fuerzas que integran la coalición será fundamental para enfrentar los retos de Nuevo León.