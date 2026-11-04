Senado consuma Ley Antimemes; habrá multas por 4.6 millones de pesos

Con 72 votos en favor y 37 en contra, el pleno del Senado aprobó la reforma a la Ley Federal de Derechos para castigar con multas de hasta 4.6 millones de pesos a los proveedores de internet que no bajen de las plataformas digitales el material que utilice voz, imágenes, música, obras literarias o artísticas, películas o cualquier tipo de obra audiovisual que sea utilizada sin permiso expreso de sus propietarios, como ocurre con los generadores de memes y parodias digitales.

Polémica en el Senado

En medio de momentos de tensión entre senadores de Morena y del PAN y entre Morena y el PRI, el pleno del Senado avaló y envió al Enecjtivo Federal la creación del artículo 114 Nonies a la Ley Federal de Derecho de Autor para ordenar que “el Proveedor de Servicios de Internet será responsable de las infracciones cometidas por los usuarios de sus servicios cuando incumpla con lo previsto en el artículo 114 Octies de esta Ley y, además contribuya, induzca o cause la conducta infractora, y tenga conocimiento de la misma, o tenga la capacidad de controlar la conducta del usuario infractor y obtenga un beneficio financiero directamente atribuible a la actividad infractora”.

El artículo 114 Octies de la Ley de Derecho de Autor establece como una obligación del proveedor de internet el que “de manera expedita y eficaz, remueva, retire, elimine o inhabilite el acceso a materiales o contenidos dispuestos, habilitados o transmitidos sin el consentimiento del titular del derecho de autor o derecho conexo, y que estén alojados en sus sistemas o redes, una vez que cuente con conocimiento cierto de la existencia de una presunta infracción”.

La iniciativa agrega que “el Proveedor de Servicios de Internet que incumpla con los requisitos previstos en el artículo 114 Octies de esta Ley, y se ubique dentro de alguno de los supuestos del artículo 114 Nonies de este ordenamiento (que es la adición que hace la iniciativa), será responsable de las mismas infracciones cometidas por el usuario en términos del artículo 231 de la presente Ley”.

Advierte que se sansionará con multa de cinco mil hasta cuarenta mil veces la Unidad de Medida y Actualización; es decir, de 580 mil 550 pesos a cuatro millones 692 mil 400 pesos, por la difusión de una obra que tiene derecho de autor; el uso de la imagen de una persona sin su autorización; difusión o almacenaje de obras cinematográficas y demás obras audiovisuales, fonogramas, videogramas o libros.

A quien ponga en circulación obras que hayan sido deformadas, modificadas o mutiladas sin autorización del titular del derecho de autor.

Dispositivos

También a qjuien importe, venda, arrende o realice cualquier acto que permita tener un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.

A quien use, reproduzca o explote una reserva de derechos protegida o un programa de cómputo sin el consentimiento del titular.

Además, a quien use o explote un nombre, título, denominación, características físicas o psicológicas, o características de operación de tal forma que induzcan a error o confusión con una reserva de derechos protegida.

De igual manera por “utilizar las obras literarias y artísticas protegidas (…) en contravención a lo dispuesto por el artículo 158” de la ley.

Multas de hasta 4.6 mdp La reforma sancionará con multas de 5 mil a 40 mil UMAs (de $580,550 a $4,692,400 pesos) a los proveedores de internet que no eliminen de forma inmediata contenidos que utilicen imágenes, voz o música de terceros sin autorización.

El 158 dice las obras “estarán protegidas por la presente Ley contra su explotación sin la autorización por escrito del pueblo o comunidad titular y contra su deformación, hecha con objeto de causar demérito a la misma o perjuicio a la reputación o imagen de la comunidad o pueblo al cual pertenece”.

Se apliocará multa de hasta cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización (de 117 mil 310 a 580 mil 550 pesos) por “retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida”.

Y por “los programas efectuados electrónicamente que contengan elementos visuales, sonoros, tridimensionales o animados quedan protegidos por esta Ley en los elementos primigenios que contengan”.

Mientras PAN, PRI y MC alertaron que se trata de una reforma que inhibirá la libertad de expresión en las redes sociales, donde ya le llaman “Ley Antimemes” a esta reforna, Morena insistió que de ninguna manera implicará censura, aunque en la exposición de motivos de la iniciativa dice que “esta regulación responde a la necesidad de cerrar espacios de impunidad en el entorno digital, fomentando la participación de los intermediarios en la adopción de las medidas de ‘puerto seguro`, lo que contribuye a garantizar una protección más efectiva de los derechos de autor y derechos conexos”.