Mantenimiento permanente sostiene la operación del drenaje sanitario en Nuevo León

Con el objetivo de garantizar la salubridad y el correcto funcionamiento de los servicios básicos en el estado, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey despliega diariamente cerca de 300 cuadrillas en campo para realizar labores permanentes de mantenimiento, reparación y renovación en la red de alcantarillado sanitario del Área Metropolitana.

A pesar de ser una infraestructura subterránea e invisible para la mayoría de los ciudadanos, la red sanitaria sostiene las actividades diarias de hogares, comercios e industrias.

La magnitud de estas operaciones responde a que Nuevo León registra una cobertura de alcantarillado del 98.6%, una de las más altas del país, lo que exige una supervisión constante para evitar colapsos y garantizar la conducción fluida de las aguas residuales.

Atención y mantenimiento permanente

Hasta la fecha, el personal operativo ha atendido un total de 114 mil 792 reportes ciudadanos.

Las intervenciones abarcan desde maniobras de desazolve y retiro de obstrucciones hasta reparaciones complejas.

Hasta la fecha, el personal operativo de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey ha atendido un total de 114 mil 792 reportes ciudadanos Carlos de la Garza, Miguel Villalobos, Gerardo Valdez, Diego Marro

No obstante, la estrategia del organismo descentralizado prioriza el mantenimiento preventivo para prolongar la vida útil de las tuberías.

Bajo este esquema, mediante el lavado constante de conductos, se ha logrado intervenir 739 mil 746 metros de drenaje sanitario, lo que equivale a más de 739 kilómetros de tuberías limpias y operativas.

Sumado a la atención reactiva y preventiva, la paraestatal mantiene un programa continuo de modernización para aquellos tramos que han cumplido su ciclo de vida útil.

Renovación de la infraestructura

En ese sentido, Agua y Drenaje proyecta renovar un total de 77 kilómetros de tubería sanitaria para el cierre de 2026, fortaleciendo los puntos críticos de la red metropolitana.

Estas acciones operativas constituyen el primer eslabón de la cadena de saneamiento en la entidad, rubro en el que Nuevo León se posiciona en los primeros lugares a nivel nacional en tratamiento de aguas residuales.

Autoridades estatales destacaron que la labor continua de las cuadrillas no solo previene encharcamientos y brotes de aguas negras en la vía pública, sino que asegura el flujo continuo de los efluentes hacia las plantas tratadoras, resguardando la salud pública de la población regiomontana.