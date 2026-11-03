Claudia Sheinbaum propone dejar los celulares y hacer volar la imaginación

En la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro” en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el inicio de la Jornada Nacional de Lectura.

“Inmensidad. Bueno, con esta palabra quiero que se queden el día de hoy. Esa hermosa inmensidad está alrededor de nosotros, y la inmensidad también es este hermoso país que nos vio nacer a todas y todos nosotros", fue un fragmento de lo que leyó Sheinbaum Pardo.

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Con esta lectura, la mandataria, invito a los jóvenes a hacer volar su imaginación.

“Inmensidad es el universo. Inmensidad es todo aquello que ustedes pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular. Así que por eso hoy empieza este hermoso programa que se llama ‘Leer’. Cambiemos la pantalla por un libro. Como dice la Secretaría de Educación Pública: dejemos la pantalla y que comience a volar nuestra imaginación”, dijo.

Además, el objetivo de esta propuesta sobre fomentar la lectura propone garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales.

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En compañía de Mario Delgado Carrillo, y el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, la Jefa del Ejecutivo Federal hizo un llamado a los estudiantes a usar los dispositivos móviles con responsabilidad.